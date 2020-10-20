Ordu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 20 kişi hakkında idari işlem yapıldı - Son Dakika

Öte yandan yapılan denetim sırasında değişik suçlardan 46 kişi yakalandı. Bu kişilerden 27'si tutuklandı.

Bu kişilere kanunun farklı maddelerinden para cezası uygulandı.

Ordu 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan 20 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

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