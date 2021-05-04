Ordu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 208 kişiye ceza - Son Dakika

Ordu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları belirlenen 208 kişiye para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 Nisan-2 Mayıs arasında gerçekleştirdikleri denetimlerde, Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan 208 kişiyi tespit etti.
Söz konusu kişilere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince işlem yapılarak para cezası kesildi.
Öte yandan, farklı suçlardan aranan ve denetim sırasında yakalanan 57 şüpheliden 38'i sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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