Ordu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 259 kişiye para cezası - Son Dakika

Öte yandan, farklı suçlardan aranan ve denetim sırasında yakalanan 42 şüpheliden 29'u tutuklandı.

Bu kişilere, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince işlem yapılarak para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 22- 28 Şubat tarihlerinde gerçekleştirdikleri denetimlerde, 259 kişinin maske ve sosyal mesafe kuralına uymadığını tespit etti.

Ordu 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları belirlenen 259 kişiye para cezası uygulandı.

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