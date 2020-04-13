Ordu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara ceza - Son Dakika

Ordu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan tedbirlere uymayan 30 şahıs hakkında idari işlem yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere yönelik güvenlik birimlerinin kontrol ve denetimlerinin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, bugün yapılan denetimlerde 30 şahıs hakkında idari işlem yapıldığı ifade edilerek, şu bilgilere yer verildi:

"Sosyal mesafe kuralına uymayan 9 şahsa, sokağa çıkma yasağına uymayan yirmi yaş altı 19 şahsa, sokağa çıkma yasağına uymayan altmış beş yaş üstü 2 şahıs olmak üzere toplam 30 şahsa idari işlem yapılmıştır. Koronavirüs tedbirlerine yönelik kontrol ve denetimler, tavizsiz bir şekilde sürdürülecektir. Vatandaşlarımızın cezai bir yaptırımla karşı karşıya kalmamaları için alınan tedbirlere harfiyen riayet etmeleri önem arz etmektedir."