Ordu'da Kovid-19 vaka sayıları düşüyor - Son Dakika

Ordu'da Kovid-19 vaka sayıları düşüyor

03.05.2021 15:42
Ordu'da Kovid-19 vaka sayıları düşüyor, System.String[]

Ordu Valisi Tuncay Sonel, il genelinde vaka sayılarındaki düşüş başladığını ve bunun sevindirici bir gelişme olduğunu söyledi.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, il genelinde vaka sayılarındaki düşüş başladığını ve bunun sevindirici bir gelişme olduğunu söyledi.

Vali Tuncay Sonel'in başkanlığında her hafta Pazartesi günleri yapılan Kovid-19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Valilik Toplantı Salonunda yapılan Kovid-19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısı'nda İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Aydın, bir sunum yaptı. Sunumda Kovid-19 Pandemisi sürecinde yürütülen çalışmalar, yapılan testler, hastane kapasite doluluk oranları, yoğun bakım doluluk oranları, denetim verileri, filyasyon ve aşı çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulunan Aydın, ortalama temaslı tespit süresinin 3 saat, ortalama filyasyon süresinin 4 saat olduğunu belirtti. Dr. Fatih Aydın, "Bu hafta vaka sayılarında çok anlamlı bir düşüş oldu. Aşılama çalışmalarında da iyi durumdayız. İlimizde, bugüne kadar 182 bin 472 birinci doz aşı, 125 bin 256 ikinci doz aşı olmak üzere toplam 307 bin 728 doz aşı yapıldı" dedi.

Aşı uyarısı

İl dışından gelenlerin tam kapanma tedbirlerine uyması halinde Ordu'da bir sıkıntı yaşanmayacağına dikkat çeken İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu da şu bilgileri verdi: "Dikkatli ve tedbirli olmalıyız. İl dışından ilimize gelen vatandaşlarımız, bir süre izole kalarak, kendilerini ve yakınlarını korumalılar. İlimizdeki vaka sayılarını daha aşağılara çekmeliyiz. Vaka çıkan hanelerde tam izolasyon sağlanmalı. Temastan kaçınılmalı. Aşılama çalışmalarında Ordu ili olarak iyi bir seviyedeyiz. Ancak, 65 yaş üstü nüfusumuzun yüzde 8'lik bir kısmı halen daha aşısını yaptırmadı. 65 yaş üzerinde vefat edenlere baktığımızda büyük bir kısmının aşı yaptırmayan kişiler olduğunu görüyoruz. Onun için özellikle 65 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın ve aşı sırası gelen herkesin aşılarını mutlaka yaptırmalarını istiyoruz."

Vaka sayıları düşüyor

Kovid-19 pandemisi ile mücadelede görev alan herkese teşekkür eden Vali Tuncay Sonel, "Bu hafta itibariyle ilimizde vaka sayılarında düşüşe geçtik. Bu sevindirici bir gelişme" dedi. Vali Sonel, "Ancak, rehavete kapılmadan çalışmalarımız sürdüreceğiz. Alınan tedbirleri tavizsiz bir şekilde uygulayacağız. Kovid-19 pandemisi ile mücadele görev yapan başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere, emniyet, jandarma, zabıta, muhtar, imam, belediye başkanlarımıza, kaymakamlarımıza, Vefa Sosyal Destek Gruplarında görev yapan tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Ramazan ayı dolayısıyla yoğun bir mesai sarf eden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personellerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Bu süreci güzel yürütüyoruz. Bundan sonra biraz daha dikkatli olursak, vaka sayılarımızda ciddi bir azalma olacaktır" diye konuştu. - ORDU

Ordu'da Kovid-19 vaka sayıları düşüyor
Ordu'da Kovid-19 vaka sayıları düşüyor
Ordu'da Kovid-19 vaka sayıları düşüyor
Ordu'da Kovid-19 vaka sayıları düşüyor

İl Sağlık Müdürlüğü, Tuncay Sonel, Pazartesi, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ordu'da Kovid-19 vaka sayıları düşüyor - Son Dakika


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