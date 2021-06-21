Vali Sonel, "Normalleşme Sürecine Geçişte Aşılama Çalışmaları Çok Önemli" - Son Dakika

Vali Tuncay Sonel'in başkanlığında her hafta Pazartesi günleri yapılan Covid-19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısı, bugün de gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonunda yapılan Covid-19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısına, Perşembe Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Vekili Levent Yetgin, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Gülyalı Kaymakamı Aydın Yanık, Kumru Hüseyin Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Gazi Demir, İl Emniyet Müdür Vekili Mehmet Hacıhasanoğlu, diğer Kaymakamlar video konferans yoluyla, İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Aydın katıldı.

Toplantının başlangıcında, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Aydın tarafından "Covid-19 Pandemisi Değerlendirme Sunumu" yapılarak, pandemi sürecinde yürütülen çalışmalar, yapılan testler, hastane kapasite doluluk oranları, yoğun bakım doluluk oranları, denetim verileri, filyasyon ve aşı çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulunuldu ve alınması gereken tedbirlere ilişkin görüş ve öneriler dile getirildi.

Aşılama çalışmalarında hedef nüfusun 585 Bin olduğunu dile getiren İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, "Sağlık Bakanlığımızın belirlemiş olduğu yaş gruplarına göre aşılama çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Hedefimiz, ilimizde 18 yaşına kadar olan 585 Bin kişinin aşılanmasıdır. Kademe kademe bu hedefimize ulaşacağız inşallah. Genç kuşağın aşılanması için çok hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Aşılama konusunda Ordu şehri olarak bir farkındalık oluşturmalıyız. Bu konuda toplumun her kesiminden destek bekliyoruz. Aşılama çalışmalarına hız vermek demek, vaka atak hızını düşürmek demektir. Bunu hep birlikte başaracağız" dedi.

Ordu'daki vaka sayısının 50'nin altına düşürmek için yoğun çaba sarf edildiğini ifade eden Vali Tuncay Sonel, ilçe kaymakamlarından pozitif vakaların evlerinde kontrol ve denetim altına alınmasını istedi.

Emniyet, jandarma ve zabıta birimlerince denetim görevinin aksatılmadan sürdürüldüğünü belirten Vali Sonel, "Hiçbir türlü rehavete kapılmadan Covid-19 salgını ile mücadelemizi sürdürüyoruz. Nüfus hareketliliğinin yaşandığı bu yaz aylarında da tedbiri elden bırakmadan bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Bu arada aşılama çalışmalarına da ağırlık vererek, hedeflediğimiz nüfusu aşılamış olacağız. Normalleşme sürecine tam anlamıyla geçebilmemiz için aşılama çalışmaları çok önem arz ediyor. Aşı yaptırmayan vatandaşlarımıza mahalle muhtarlarımız, cami imamlarımız yardımcı olmalılar. Bu konuda herkese büyük görev düşüyor. Aşı takvimine göre aşılama zamanı gelen herkesin aşısını yaptırmasını istiyoruz" diye konuştu.

Toplantıya katılan İlçe Kaymakamları da Covid-19 Pandemisi ile ilgili yürütülen çalışmalar ve yapılması gereken çalışmalar konusunda görüş, düşünce ve önerilerini dile getirdiler.