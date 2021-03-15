Ordu'da Kovid-19 vakası görülen bir okulda yüz yüze eğitime ara verildi - Son Dakika

Ordu'nun Kabataş ilçesinde bir okulda Kovid-19 vakasının görülmesi nedeniyle yüz yüze eğitime ikinci bir değerlendirmeye kadar ara verildi.

Kabataş Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Meclisi'nin Kaymakam Vekili Seda Ünlü başkanlığında toplandığı, toplantıda bazı kararların alındığı belirtildi.

Açıklamada, ilçenin Beylerli Mahallesi'nde bulunan Şehit Harun Maytalman İlkokulu/Ortaokulunda görevli olan bir öğretmenin rahatsızlandığı, öğretmemenin yapılan Kovid-19 testinin ise pozitif (İngiltere Varyantı) çıktığı ifade edildi.

Okulda çalışan tüm öğretmen, görevliler ve yakın temassız olarak değerlendirilen öğrencilere test yapıldığı kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:

"Yapılan testler sonucunda 4 öğretmen ve 6 öğrenci test sonucu pozitif çıkması nedeniyle, Kabataş İlçesi Şehit Harun Maytalman İlkokulu/Ortaokulunda 13 Mart 2021 tarihinden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar yüz yüze eğitime ara verilmesine karar verilmiştir."