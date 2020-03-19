Ordu'da köy ve mahalle yolları, kardan kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ordu'da köy ve mahalle yolları, kardan kapandı - Son Dakika

Ordu'da köy ve mahalle yolları, kardan kapandı

6 saat önce

ORDU'da, mart ayında etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle mahalle ve köy yolları kapandı.

Ordu'da köy ve mahalle yolları, kardan kapandı, System.String[]

ORDU'da, mart ayında etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle mahalle ve köy yolları kapandı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 40 santime ulaştı.

Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bazı köy ve mahalle yolları, ulaşıma kapandı. Ekipler, kapanan yolların yeniden açılması için çalışma başlattı. Kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı yüksek kesimlerde bazı mahallelerde su, elektrik ve telefon hatlarında arıza meydana geldi.

Karın aniden bastırdığı Gölköy ilçesinde, hayvanlarının yemi biten bazı besiciler, saman siparişi verdi. Adıyaman'dan Gölköy'e kamyonla saman getiren Ceylan Karakuş ise kar yüzünden yolda kaldı. Köylere ulaşamadığını belirten Karakuş, "Mart karının ne yapacağı belli olmuyor. Hayvanların yemleri bitmiş, bizden istediler. Kar var, köylere gidemedim. Traktörle geldiler, kamyondan samanı yükleyip, götürüyorlar. Köylere gidemeden zaten yol boyunca yarısını sattım, vatandaşların da işleri görülmüş oldu" dedi.

Evinin yanında 30 santim kar olan Kemal Korkmaz ise gece çok soğuk olduğunu belirterek, "Bu sene hava her zamankinden fazla sert geçiyor. Hava gayet güzeldi, bu şekilde kar beklemiyorduk. Gece ayaz yaptı, buzlanma oldu, buz sarkıtları var" diye konuştu.


Gölköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:08 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adana'da vatandaşlara asılsız koronavirüs mesajı gönderen memur tutuklandı
İstanbul'da toplu ulaşım kullananların sayısı yüzde 60 oranında azaldı Fatih'te "yan bakma" kavgasında bir kişi yaralandı Son dakika: Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı
Altay'dan Yalçın Koşukavak açıklaması: Fenerbahçe, hocamızı futbol aklı olarak düşündü Altay'dan Yalçın Koşukavak açıklaması: Fenerbahçe, hocamızı futbol aklı olarak düşündü         
13:24
Eski astsubay, FETÖ'cü olduğunu eşinden bile gizlediğini itiraf etti Eski astsubay, FETÖ'cü olduğunu eşinden bile gizlediğini itiraf etti         
12:32
Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Futbol, Basketbol ve Voleybol Federasyonlarıyla maçların sürecini değerlendireceğiz Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Futbol, Basketbol ve Voleybol Federasyonlarıyla maçların sürecini değerlendireceğiz         
12:00
Virüs nedeniyle başlayacak uzaktan eğitimde dersler 20 dakika olacak Virüs nedeniyle başlayacak uzaktan eğitimde dersler 20 dakika olacak         
11:44
Son dakika: Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin detaylarını anlattı! Dersler 6 kanalda yayınlanacak Son dakika: Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin detaylarını anlattı! Dersler 6 kanalda yayınlanacak         
11:42
Son Dakika: Rusya'da koronavirüs sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti Son Dakika: Rusya'da koronavirüs sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti         
11:05
Neymar ve Thiago Silva, koronavirüs sebebiyle Paris'ten ayrıldı Neymar ve Thiago Silva, koronavirüs sebebiyle Paris'ten ayrıldı         
10:53
Nijerya'da futbol maçları bir ay ertelendi Nijerya'da futbol maçları bir ay ertelendi         
10:28
Son Dakika: Koronavirüsle ilgili infial yaratan videodaki sözleri söyleyen doktor hakkında inceleme başlatıldı Son Dakika: Koronavirüsle ilgili infial yaratan videodaki sözleri söyleyen doktor hakkında inceleme başlatıldı         
09:44
Habertürk'te canlı yayında 184 Korona Danışma Hattı arandı Habertürk'te canlı yayında 184 Korona Danışma Hattı arandı         
09:21
Koronavirüs anketine göre insanların %94'ü ellerini düzenli olarak yıkıyor Koronavirüs anketine göre insanların %94'ü ellerini düzenli olarak yıkıyor         
09:02
Fenerbahçe, Yalçın Koşukavak'ı altyapıyı koordine etmesi için göreve getirecek Fenerbahçe, Yalçın Koşukavak'ı altyapıyı koordine etmesi için göreve getirecek         
09:01
Bilim insanlarından hayat kurtaracak araştırma! Kovid-19, plastikte tam 3 gün yaşıyor Bilim insanlarından hayat kurtaracak araştırma! Kovid-19, plastikte tam 3 gün yaşıyor         
08:38
Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi         
06:10
İran Sağlık Bakan Yardımcısı kritik süreye işaret etti: Koronavirüsü 15 gün daha kontrol edemezsek ağır kayıplar veririz İran Sağlık Bakan Yardımcısı kritik süreye işaret etti: Koronavirüsü 15 gün daha kontrol edemezsek ağır kayıplar veririz         
01:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 20:27:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ordu'da köy ve mahalle yolları, kardan kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]