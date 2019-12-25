Ordu'da koyunlar kuzu makinesi gibi

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in Haziran ayında başlattığı hayvancılık projesi kapsamında dağıtımını yaptığı koyunlar doğum yapmaya devam ediyor. Son bir ayda 49 koyundan 104 kuzu doğumu gerçekleşti.



Ordu Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliği ile hayata geçirilen 'Koyunculuğun Geliştirilmesi Projesi' kapsamında Altınordu, Aybastı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Korgan, Kumru, Ulubey ve Ünye ilçelerinde bulunan 15 çiftçiye 300 adet damızlık dişi ve 30 adet damızlık koç olmak üzere toplam 330 adet Bafra koyunu dağıtımı haziran ayında gerçekleştirildi.



6 aylık sürede Ordu'ya uyum sağlayan damızlık koyunlar 2000 rakıma kadar farklı alanlarda yetiştirilmeye başlandı. İkizlik oranı oldukça yüksek olan ve 2 yılda 3 doğumla 6 adet yavru elde etmek mümkün olan Bafra koyunları aralık ayından itibaren doğum yapmaya başladı. Son bir ay içinde doğum yapan doğum yapan 49 koyundan 104 kuzu doğumu gerçekleşirken halen gebe olan 251 koyunun ocak ayı içerisinde doğumlarını yapması bekleniyor. Tüm doğumların gerçekleşmesiyle yaklaşık 700 kuzulama yapılması bekleniyor. - ORDU