Ordu'da kruvaziyer turizmi için hazırlık

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu'yu deniziyle barıştırarak denizcilik faaliyetlerinin canlanmasını sağlamak amacıyla kruvaziyer turizmine yönelik çalışma yapacaklarını açıkladı.



Ordu'ya kruvaziyer turizmini kazandıracaklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Ordu'muzun kruvazör limanına ihtiyacı var. Ordu'da bulunan iskelenin uzatılarak gezinti teknelerinin kıyıya rahatlıkla yanaşmaları sağlanacak. Ordu'ya kruvaziyer turizmini kazandıracağız" dedi.



Kruvaziyer turizmiyle Ordu'nun ekonomisine de katkı sağlanacağını dile getiren Güler, "İskelemizle alakalı çalışmalarımız var. İskeleyi uzatmayı düşünüyoruz. Böylece denize kıyısı olan Ordu'muzun kruvaziyer turizminden pay almasını hedefliyoruz. Kruvaziyer turizmi ile şehrimize gelen misafirlerimiz ulaştırma, konaklama, yeme-içme, eğlence gibi gereksinimlerini karşılayacaklar. Şimdi buraya gelen gemilerdeki misafirlerin Ordu sahillerinde yürüyüp şehre geleceğini düşünün. Müthiş bir şey olur. İlimizdeki tarihi yerleri de genişletebilirsek buraya gezmeye gelebilirler. Ordu'nun ekonomisinin de buna çok ihtiyacı var. Ordumuza böyle bir turizm potansiyelini arttıracak bu yatırımı kazandırmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu. - ORDU