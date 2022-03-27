Ordu'da Kültür Ambarı Tohum Takas Şenliği düzenlendi - Son Dakika
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Ordu'da Kültür Ambarı Tohum Takas Şenliği düzenlendi

27.03.2022 11:28
Ordu'da Kültür Ambarı Tohum Takas Şenliği düzenlendi

Ordu'nun İkizce ilçesinde 1. Kültür Ambarı Tohum Takas Şenliği düzenlendi.

Ordu'nun İkizce ilçesinde 1. Kültür Ambarı Tohum Takas Şenliği düzenlendi.

İkizce Laleli Yerel Eylem Grubu Derneğince, ilçedeki Kültür Ambarı Kütüphanesi bahçesinde şenlik organize edildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, organizasyonu çok önemsediklerini söyledi.

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali İslam ise "Bölgemizde devam eden, yetiştiriciliği yapılan materyaller bu zamana kadar aktarıldı. Aynı şekilde meyve ve sebzelerde genetik materyalleri geleceğe taşımak önemli." dedi.

Doç. Dr. Atnan Uğur da yeniden ata tohumuna ve değerlere sahip çıkmaya başlandığını kaydetti.

Dernek Başkanı Hayati Çalık, amaçlarının atalık tohumların devamını sağlamak olduğunu vurguladı.

İkizce Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce kurulan stantlarda yöresel ve el emeği ürünlerin sergilendiği etkinlikte, katılımcılara yöresel yemekler ikram edildi.

Müzik dinletisinin de sunulduğu programda katılımcılara ata tohumları dağıtıldı.???????

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Turizm, İkizce, Tohum, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ordu'da Kültür Ambarı Tohum Takas Şenliği düzenlendi - Son Dakika


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