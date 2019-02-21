Son Dakika Haberleri: Ordu'da Kültür Sanat

Ordu'da Kültür Sanat

1 saat önce

Sivas Devlet Tiyatrosu, "Kendime Kıyamam" adlı oyunu Ordu'da izleyicilerin beğenisine sunacak.

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Sivas Devlet Tiyatrosu, "Kendime Kıyamam" adlı oyunu Ordu'da izleyicilerin beğenisine sunacak.

Curth Flatow'un kaleme aldığı, Hale Kuntay'ın Türkçeye çevirdiği ve Selçuk Sazak'ın yönettiği oyunun dekor tasarımını Selim Cinisli, kostüm tasarımını Ceren Karahan, ışık tasarımını ise Ahmet Ubuz üstleniyor.

İki perdelik oyunda Volkan Gündüz, Can Atak, Filiz Demiralp, Hülya Keli, Kardelen Fatma Göktaş, Canan Koyuncu, Serkan Yanar, Burak Fındıkcı, Samet Sünbül, Nilhan Öğütçen ve İsmail Tütüncü rol alıyor.

Oyun, nikah memuru Wolfgang Jaeger'in boşandıktan sonra oğlu Ulrich'le düzenli ve planlı bir bekar hayatı sürdürmesini ve oğlunu bir kadına bağlı olmadan yetiştirmesini konu ediyor.

"Kendime Kıyamam" adlı oyun, Ordu Kültür Sanat Merkezi Sahnesi'nde yarın saat 20.00'de, 23 Şubat Cumartesi ise 14.00 ve 20.00 saatlerinde seyirciyle buluşacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 12:28 Kaynak: AA

Selçuk, Devlet Tiyatroları, Sivas, Ordu, Kültür Sanat
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