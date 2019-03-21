Son Dakika Haberleri: Ordu'da Kültür Sanat

Ordu'da Kültür Sanat

42 dakika önce

İstanbul Devlet Tiyatrosu, "Giydirici" adlı oyununu Ordu'da izleyicilerin beğenisine sunacak.

Ordu'da Kültür Sanat, System.String[]
İstanbul Devlet Tiyatrosu, "Giydirici" adlı oyununu Ordu'da izleyicilerin beğenisine sunacak.

Ronald Harwood'un yazdığı, Ergun Sav'ın çevirdiği, Hakan C¸imenser'in yönettiği oyunun dekor tasarımını Savaş Çevirel, kostüm tasarımını İnci Kangal Özgür, ışık tasarımını Akın Yılmaz, müziğini ise Fırat Akarcalı üstleniyor.

İki perdelik oyunda Celal Kadri Kınogˆlu, Hakan C¸imenser, Ru¨yam Perihan Dirin, Hu¨lya Gu¨ls¸en, Ebru Demirdo¨ven, Aral Seskir, Osman Tunca Soysal, Sinan Cem C¸abuk, Gu¨nes¸ Yakın, Cem S¸ahin, Suzan Sabancı ve O¨zgu¨n Bayraktar rol alıyor.

"Giydirici" adlı oyun, Ordu Kültür Sanat Merkezi Sahnesi'nde yarın saat 20.00'de, 23 Mart Cumartesi ise saat 14.00 ve 20.00'de seyirciyle buluşacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:42 Kaynak: AA

Devlet Tiyatroları, İstanbul, Ordu, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hastane Güvenliğine Bıçakla Saldırı Güvenlik Kamerasında Son Dakika! İstanbul'da Halk Otobüsü Yayalara Çarptı! Çok Sayıda Yaralı Var TOKİ'nin Yüzde 22 İndirim Kampanyasına Başvurular Bugün Başladı İstanbul Hava Sahasında Göç Alarmı Verildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 11:24:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ordu'da Kültür Sanat
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]