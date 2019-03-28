Son Dakika Haberleri: Ordu'da Kültür Sanat

Ordu'da Kültür Sanat

22 dakika önce

Antalya Devlet Tiyatrosu, "Godot'yu Beklerken'i Beklerken" oyununu Ordu'da izleyicilerin beğenisine sunacak.

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Antalya Devlet Tiyatrosu, "Godot'yu Beklerken'i Beklerken" oyununu Ordu'da izleyicilerin beğenisine sunacak.

Dave Hanson'un yazdığı, Ekin Tunçay Turan'ın çevirdiği, İlham Yazar'ın yönettiği oyunda, Sedat Mayadağ, Gökhan Tüzün ve Gökçesu Ulukut rol alıyor.

İki perdelik oyunun dekor tasarımını Murat Gülmez, kostüm tasarımını Funda Çebi, ışık tasarımını Halit Akgül ve müziğini ise Ali Erel üstleniyor.

Oyun, Ordu Kültür Sanat Merkezi Sahnesi'nde yarın saat 20.00'de, 30 Mart Cumartesi ise saat 14.00 ve 20.00'de seyirciyle buluşacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:38 Kaynak: AA

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