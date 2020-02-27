Ordu'da kültür sanat - Son Dakika
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Ordu'da kültür sanat

6 saat önce

Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT), "Korkut Ata" ve "Sihirli Lamba" oyunlarını Ordu'da sahneleyecek.

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Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT), "Korkut Ata" ve "Sihirli Lamba" oyunlarını Ordu'da sahneleyecek.

Turan Oflazoğlu'nun yazdığı, Birkan Görgün'ün yönettiği "Korkut Ata" adlı oyunda, Ceyhun Gen, Ogün Kılıç, Gürkan Erarslan, Saliha Karahasan, Selin Poyraz, Ercan Kılıçarslan, Murat Aşar, Ahmet Uzuner, Efecan Baştürk, Elvan Tibukoğlu, Gülendam Rumeysa Sağlam, Songül Natır, Aykut Güner, Mahir Elvan ve Durulcan Yaman rol alıyor.


Yönetmen yardımcılığı Elvan Saliha Karahasan, dekor tasarımı Hakan Dündar, kostüm tasarımı Funda Çebi, ışık tasarımı Nihat Bahar, koreografisi Veysel Aymaz'a ait oyunun müziğini ise Oktay Köseoğlu üstleniyor.

Oyun, Ordu Kültür Sanat Merkezi Sahnesi'nde yarın saat 20.00'de, 29 Şubat Cumartesi ise saat 14.00 ve 20.00'de sanatseverlerle buluşacak.

"Sihirli Lamba" oyunu

TDT, ayrıca "Sihirli Lamba" oyununu çocukların beğenisine sunuyor.

Cengiz Özek'in yazıp yönettiği eserde Ceyhun Gen, Gürkan Erarslan, Ogün Kılıç ve Muhammet Aymaz rol alıyor.


Dekorunu Hakan Dündar, kostümlerini Özge Akarsu, ışık tasarımını Nihat Bahar'ın yaptığı oyun, yarın saat 11.00'de aynı sahnede izlenebilecek.

"İki Bekar" oyunu

Ordu Oyun Fabrikası "İki Bekar" adlı komedi oyununu sahneleyecek.

Sam Bobrick'in yazdığı, Ekin Tunçay Turan'ın çevirdiği oyunun yönetmenliğini yapan Dilek Aktaş Tursun, Fahrettin Bayraktar ile birlikte rol alıyor.

Ses ve ışığı İsmail Kuzey Tursun, dramaturjisi Cem İçyar'a ait oyun, Atatürk Kültür Merkezi'nde yarın saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

Korkut Ata, Trabzon, Ordu, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 09:14 Kaynak: AA
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