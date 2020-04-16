Ordu'da kumar oynayan 15 kişiye para cezası kesildi - Son Dakika

Ordu'da kumar oynayan 15 kişiye para cezası kesildi

Ordu'nun Ünye ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemlerini ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları belirlenen 15 kişiye idari para cezası uygulandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemlerini ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları belirlenen 15 kişiye idari para cezası uygulandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tedbirler kapsamında kapalı bulunması gereken bir iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, kumar oynadığı görülen ve Kovid-19'la mücadele önlemlerini ihlal eden 15 kişiye toplam 47 bin 250 lira idari para cezası kesildi. Çok sayıda oyun kartı ele geçirilen iş yeri, belediye ekiplerince mühürlendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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