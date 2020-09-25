Ordu'da kumar oynayan 6 kişiye 18 bin 900 lira ceza - Son Dakika

Şahıslar hakkında ayrıca sosyal mesafeyi koruma kuralına uymamak ve kumar oynamak suçlarından da idari işlem gerçekleştirdi.

Kumar oynanan malzemelere el konulurken, şahıslar hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" ve "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak" suçlarından adli işlem yapıldı.

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