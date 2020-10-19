Ordu'da kumsalda ders gören öğrenciler teneffüste çöp topladı - Son Dakika

Ordu'da kumsalda ders gören öğrenciler teneffüste çöp topladı

19.10.2020 12:43
Ordu'da kumsalda ders gören öğrenciler teneffüste çöp topladı, System.String[]

Ordu'da özel bir kolejde eğitim gören öğrenciler, kumsalda işledikleri coğrafya dersi arasında sahildeki çöpleri topladı.

Ordu'da özel bir kolejde eğitim gören öğrenciler, kumsalda işledikleri coğrafya dersi arasında sahildeki çöpleri topladı.

Altınordu ilçesindeki kolejin 9. sınıf öğrencileri, "Doğa ve İnsan" projesi kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla coğrafya dersini Akyazı Mahallesi'ndeki sahilde işledi.

Ders sırasında maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat eden öğrenciler, teneffüste ise sahildeki çöpleri topladı.

Öğrencilere, Altınordu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli de destek verdi. Toplanan çöpler ayrıştırılmak üzere geri dönüşüm tesislerine gönderildi.

Okulun müdür yardımcısı Gözde Tuna, gazetecilere, salgın sürecinde, okulun beton yığınlarına çevrili bir yer olmadığını çok iyi anladıklarını dile getirerek, doğa ve çevrenin kıymetini bu süreçte daha iyi anladıkları söyledi.

Sahilde işlenen dersin oldukça verimli geçtiğine dikkati çeken Tuna, "Öğrencilerimizi hem doğayla buluşturalım hem de bu süreçte doğa ile iç içe olmalarını sağlayalım diye, onları böyle bir etkinliğe dahil ettik. Aslında öğrencilerimiz bir farkındalık yarattılar. Bu da eğitim camiası olarak bizleri çok mutlu etti." dedi.

Coğrafya öğretmeni Cansu Tiryaki ise uzaktan eğitimle işledikleri konuları bir de doğada işlemek istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Çünkü çocuklarımız bu pandemi sürecinde çok fazla evde kaldılar ve çok sıkıldılar. Bunun için de sosyal farkındalık yaratmak adına çocuklarımızla beraber güzel doğamızda, güzel coğrafyamızda, hem deniz kenarında hem de sahilde bunu gerçekleştirdik. Çok da güzel oldu."

9. sınıf öğrencisi Abdülkerim Göktuğ da güzel bir farkındalık ortaya koyduklarını ifade ederek, vatandaşlara çevrelerini temiz tutma çağrısında bulundu.

Altınordu Belediyesi, Altınordu, Akyazı, Ordu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ordu'da kumsalda ders gören öğrenciler teneffüste çöp topladı - Son Dakika

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