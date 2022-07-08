Ordu'da Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaret edildi

Ordu'da Kurban Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi.
Vali Tuncay Sonel, AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş ve diğer ilgililer, Ordu Garnizon Şehitliğini ziyaret etti.
Kur'an-ı Kerim okunan ve dua edilen programda, Sonel ile protokol üyeleri mezarlara karanfil bıraktı, şehit aileleri ile bayramlaştı.
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