Ordu'da Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaret edildi

Kur'an-ı Kerim okunan ve dua edilen programda, Sonel ile protokol üyeleri mezarlara karanfil bıraktı, şehit aileleri ile bayramlaştı.

Vali Tuncay Sonel , AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız , Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş ve diğer ilgililer, Ordu Garnizon Şehitliğini ziyaret etti.

Kaynak: AA

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