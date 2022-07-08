Ordu'da Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaret edildi - Son Dakika
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Ordu'da Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaret edildi

08.07.2022 11:24
Ordu'da Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaret edildi

Ordu'da Kurban Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi.

Ordu'da Kurban Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi.

Vali Tuncay Sonel, AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş ve diğer ilgililer, Ordu Garnizon Şehitliğini ziyaret etti.

Kur'an-ı Kerim okunan ve dua edilen programda, Sonel ile protokol üyeleri mezarlara karanfil bıraktı, şehit aileleri ile bayramlaştı.

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Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Tuncay Sonel, AK Parti, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaret edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu'da Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaret edildi - Son Dakika
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