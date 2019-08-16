Son Dakika Haberleri: Ordu'da Kurban Bayramı'nda trafik kazaları azaldı
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Ordu'da Kurban Bayramı'nda trafik kazaları azaldı

1 saat önce

Ordu'da Kurban Bayramı tatili boyunca il genelindeki trafik kazalarında, trafik kazalarından kaynaklanan yaralanma ve ölüm vakalarında azalma oldu.

Ordu'da Kurban Bayramı'nda trafik kazaları azaldı, System.String[]
Ordu'da Kurban Bayramı tatili boyunca il genelindeki trafik kazalarında, trafik kazalarından kaynaklanan yaralanma ve ölüm vakalarında azalma oldu.

Ordu Valiliğinden verilen bilgiye göre, polis sorumluluk bölgesinde 2018 yılı Kurban Bayramı tatilinde 54 yaralamalı trafik kazası meydana gelirken bu kazalarda 101 kişi yaralandı. 2019 yılı Kurban Bayramı tatilinde ise 25 yaralamalı trafik kazası meydana gelirken bu kazalarda 41 kişi yaralanarak tedavi altına alındı.

Buna göre yaralamalı trafik kazalarında yüzde 53.7, yaralanan kişi sayısında ise yüzde 59.4 oranında azalma oldu. Ayrıca, Kurban Bayramı tatili boyunca 8 bin 661 araç denetlenirken kurallara riayet etmeyen bin 396 araç sürücüsüne 421 bin 833 TL para cezası yazıldı. Ayrıca 97 araç trafikten men edilirken 35 sürücünün belgesi geri alındı.

Jandarma sorumluluk bölgesinde 2018 yılı Kurban Bayramı tatilinde 2 ölümlü trafik kazası meydana gelirken bu kazalarda 2 kişi hayatını kaybetti. 2019 yılı Kurban Bayramı tatilinde il genelinde ölümlü trafik kazası olmadı.

2018 yılı Kurban Bayramı tatilinde 17 yaralamalı trafik kazası meydana gelirken bu kazalarda 39 kişi yaralandı. 2019 yılı Kurban Bayramı tatilinde 15 yaralamalı trafik kazası meydana gelirken bu kazalarda 41 kişi yaralandı. Yaralamalı trafik kazalarında yüzde 12 azalma, yaralanan kişi sayısında ise yüzde 5 oranında artış oldu.

2019 yılı Kurban Bayramı tatilinde il genelinde hiç ölümlü trafik kazası yaşanmamış olması ve yaralamalı trafik kazasında ise ciddi oranda azalma olmasının alınan etkin trafik tedbirlerinin yanında, sürücülerin yapılan ikaz ve uyarılara uyması olarak değerlendirildi. - ORDU
Kurban Bayramı, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 12:56 Kaynak: İHA
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