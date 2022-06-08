Ordu'da kurulacak tekstil fabrikası 200 kişiye istihdam sağlayacak - Son Dakika
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Ordu'da kurulacak tekstil fabrikası 200 kişiye istihdam sağlayacak

08.06.2022 17:41
Ordu'da kurulacak tekstil fabrikası 200 kişiye istihdam sağlayacak

Ordu'da, 200 kişiye istihdam sağlayacak Tekstil Park Projesi için protokol imzalandı.

Ordu'da, 200 kişiye istihdam sağlayacak Tekstil Park Projesi için protokol imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çatalpınar ve Çamaş ilçeleri için hayata geçirilecek Tekstil Park Projesinin protokol imza töreni, Vali Tuncay Sonel başkanlığında yapıldı.

Valilik makamında gerçekleştirilen protokol imza törenine, Çatalpınar Kaymakamı Eyüp Batuhan Ciğerci, Çamaş Kaymakamı Enes Özkan, Çatalpınar Belediye Başkanı Ahmet Türe, Çamaş Belediye Başkanı Mahmut Ayparçası, Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tayfun Karataş, DOKA İzleme Değerlendirme Birim Başkanı Salih Şahin ve DOKA Ordu Koordinatörü Harun Göçer katıldı.

Sonel, yörede istihdamın geliştirilmesine yönelik projeler kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteklediği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının katkı yaptığı, DOKA'nın uygulamaya koyduğu Tekstil Park Projesinde imza aşamasına geldiklerini belirtti.

Kurulacak tekstil fabrikasında 200 kişinin istihdam edileceğini aktaran Sonel, Çatalpınar Belediyesince uygulanacak projede, Çamaş Belediyesi ile Fatsa Ticaret ve Sanayi Odasının da ortak olarak yer aldığını ifade etti.

Sonel, bu projenin uygulanmasında ve gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, projenin şehre ve yöreye hayırlı olmasını temenni etti.

Konuşmanın ardından toplam bütçesi 7 milyon 500 bin lira olan, DOKA tarafından 6 milyon 750 bin lira destek sağlanan projenin protokolü imzalandı.

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Kaynak: AA

Çatalpınar, Çamaş, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da kurulacak tekstil fabrikası 200 kişiye istihdam sağlayacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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