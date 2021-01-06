Ordu'da kurulan meyve sebze işleme tesisi kadınlar için gelir kapısı olacak - Son Dakika

Ordu'da kurulan meyve sebze işleme tesisi kadınlar için gelir kapısı olacak

06.01.2021 12:33
Ordu'da kurulan meyve sebze işleme tesisi kadınlar için gelir kapısı olacak, System.String[]

Ordu'nun Perşembe ilçesinde "Yerli Yerinde Taflan Projesi" kapsamında kurulan meyve sebze işleme ve kurutma tesisi sayesinde hem ürünler değerlendirilecek hem de kadınlara gelir sağlanacak.

Ordu'nun Perşembe ilçesinde "Yerli Yerinde Taflan Projesi" kapsamında kurulan meyve sebze işleme ve kurutma tesisi sayesinde hem ürünler değerlendirilecek hem de kadınlara gelir sağlanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Perşembe Sakin Şehir Üretici Kadınlar Derneği ve ABC deterjan firması iş birliğinde 2019 yılında hayata geçirilen proje kapsamında kurulan tesiste ilk deneme üretimi gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, tesisi ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı, işçi kadınların çalışmalarını inceledi.

Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yerli Yerinde Taflan Projesi'nin kamu ve özel sektör ile sivil toplum kuruluşunun bir araya gelmesiyle uygulanan bir proje olduğunu söyledi.

Projenin 2019 yılında Bakanlık tarafından ödüle layık görüldüğünü belirten Yılmaz, "Şu an Perşembe Sakin Şehir Üretici Kadınlar Derneği tarafından işletilmekte olan tesisimiz, bundan sonra dernek üyesi kadın çiftçilerimizin kuracağı bir kooperatif tarafından işletilecektir." dedi.

Yılmaz, tesiste elde edilen ürünlerin öncelikle bir marka adı altında pazara sunulacağını, kooperatif tarafından oluşturulacak satış yerlerinde ve internet ortamında satışlarının yapılacağını ifade ederek şöyle konuştu:

"Biz bu projeyle mevcut bahçelerimizde üretimi yapılan meyvelerin ekonomiye kazandırılmasını amaç edindik. Bugüne kadar bahçelerimizde mevcut elma, armut ağaçlarımızdan ve diğer meyvelerden elde edilen ürünlerin bir kısmı bahçe sahibi tarafından değerlendirilmekteydi fakat bir kısmı dökülüp zayi olmaktaydı. Bu ürünlerimizin ekonomiye kazandırılması amacıyla böyle bir proje hazırladık ve projeyle ilimizdeki meyve ağaçlarından elde edilen meyveleri özelliklerine göre meyve kurusu, reçel, marmelat, pestil, pekmez yaparak ekonomiye kazandırmış ve kadınlarımıza ilave bir gelir sağlamış olacağız."

Tesiste çalışan kadınların aile ekonomisine katkı sağlayacaklarına işaret eden Yılmaz, kadın istihdamına ve ekonomiye katkı sunacak projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Perşembe Sakin Şehir Üretici Kadınlar Derneği Başkanı Firdevs Elif Şener Saka da ilk deneme çalışmalarına başladıklarını kaydederek, "Deneme amaçlı ilk ürünümüz olan kiviyi kurutacağız, kurutmaya elverişli olmayan ürünlerimizi pestil, pekmez gibi ürünlerde değerlendireceğiz. Tesisimizde yaklaşık 1 ton yaş ürün kapasiteli fırınımız mevcut." dedi.

Perşembe, Taflan, Kadın, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ordu'da kurulan meyve sebze işleme tesisi kadınlar için gelir kapısı olacak - Son Dakika Ekonomi


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