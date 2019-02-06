Son Dakika Haberleri: Ordu'da Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı

Ordu'da Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı

1 saat önce

Ordu'da vatandaşlar kuvvetli fırtına ve şiddetli rüzgara karşı uyarıldı.

Ordu'da Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı, System.String[]
Ordu'da vatandaşlar kuvvetli fırtına ve şiddetli rüzgara karşı uyarıldı.

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, rüzgarın bugün sabah saatlerinden yarın akşama kadar Ordu'nun iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:38 Kaynak: AA

Sabah, Ordu, Güncel
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