Ordu'da kuyumcudan altın çalan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Ordu'da kuyumcudan altın çalan 2 zanlı tutuklandı

06.06.2022 11:21
Ordu'da kuyumcudan altın çalan 2 zanlı tutuklandı

Ordu'nun Gölköy ilçesinde kuyumcudan altın çaldıkları gerekçesiyle yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Ordu'nun Gölköy ilçesinde kuyumcudan altın çaldıkları gerekçesiyle yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Kuşluvan Mahallesi'nde 2 Haziran Perşembe günü camını kırarak girdikleri kuyumcu dükkanından yaklaşık 356 bin liralık ziynet eşyası çaldıktan sonra yakalanan B.A. ile F.Y'nin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan polis, çalınan altınları kuyumcuya teslim etti.

İlçedeki kuyumcudan 356 bin liralık ziynet eşyası çalınması üzerine çalışma başlatan polis, güvenlik kamerası kayıtlarından tespit ettikleri zanlılar B.A. ve F.Y'yi saklandıkları adreslerde yakalamıştı.

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Kaynak: AA

Perşembe, Gölköy, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da kuyumcudan altın çalan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Ordu'da kuyumcudan altın çalan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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