Ordu'da, LGS heyecanı
1 saat önce
ORDU'da Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) giren öğrenciler ve velileri heyecan yaşadı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:16 Kaynak: DHA
ORDU'da Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS
) giren öğrenciler ve velileri heyecan yaşadı. Ordu
'da, LGS sınavına girecek öğrenciler sabahın erken saatlerinden itibaren okullara giderek yerlerini aldı. Öğrenciler sınavda ter dökerken, velileri de dışarıda büyük heyecan yaşadı. İki oturum halindeki sınavın ara bölümünde okul bahçesine çıkan öğrenciler, aileleriyle buluştu. Okulun dışında bekleyen aileler, çocuklarıyla görüşebilmek için kapının önünde birbiriyle yarıştı.
- Ordu
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