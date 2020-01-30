Ordu'da lise öğrencisinin köpeklerden kurtardığı karaca tedaviye alındı - Son Dakika
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Ordu'da lise öğrencisinin köpeklerden kurtardığı karaca tedaviye alındı

6 saat önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaralı bulunan karaca, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

Ordu'da lise öğrencisinin köpeklerden kurtardığı karaca tedaviye alındı, System.String[]

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaralı bulunan karaca, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

Lise öğrencisi 16 yaşındaki Osman Baki Keskin, Fatih Mahallesi'ndeki evinin yakınlarında duyduğu köpek sesleri üzerine dışarı çıktı.

Karacayı çevrelediğini gördüğü köpekleri kovarak uzaklaştıran Keskin, yaralı hayvan için Ünye Belediyesi ile iletişime geçti.

Belediye ekiplerinin yönlendirmesiyle Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğü Ünye Şefi Saygın Yıldırım'a ulaşan Keskin, karacayı bölgeye gelen ekiplere teslim etti.

Yaralı karaca, tedavisi için Ulubey ilçesindeki anlaşmalı veteriner hekime götürüldü.

Boyun bölgesinde köpek ısırmasına bağlı yara tespit edilen 1,5 yaşındaki karaca, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Keskin, gazetecilere yaptığı açıklamada, iletişim kurduğu Saygın Yıldırım'ın "strese girmemesi için karacanın gözlerini bağlayıp insanları görmeyeceği bir yerde muhafaza etmesini" söylediğini belirtti.

Bunun üzerine yaralı karacayı, yetkililer gelinceye kadar önce odunlukta, daha sonra köy evinin eski bir odasında sakladığını anlatan Keskin, "Hayvana su ve yiyecek verdim. Gözlerini kapattım." dedi.

Keskin, insanların doğadaki her canlıyı sevmesi ve koruması gerektiğini vurgulayarak, "Öğretmenlerim ve arkadaşlarım 'Tatilde ne yaptın?' diye sorduğunda 'Bir karacayı köpeklerin saldırısından kurtardım.' diyeceğim." ifadesini kullandı.

Keskin, Ünye, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:02 Kaynak: AA
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