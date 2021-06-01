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Ordu'da lokanta işletmecileri, masa servisi hizmetine başladı - Son Dakika

Ordu'da lokanta işletmecileri, masa servisi hizmetine başladı

01.06.2021 13:38
Ordu'da lokanta işletmecileri, masa servisi hizmetine başladı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün akşam açıklanan normalleşme adımları kapsamında kafe, kıraathane, restoran ve lokantalar bu sabah itibariyle masada servis vermeye başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün akşam açıklanan normalleşme adımları kapsamında kafe, kıraathane, restoran ve lokantalar bu sabah itibariyle masada servis vermeye başladı. Ordu'da da hazırlıklarını tamamlayan işletmeler, müşterilerine hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyor.

Korona virüs ile mücadele kapsamında bir süredir kapalı olan işletmeler bugün itibariyle hizmet vermeye başladı. Normalleşme sürecinde yeme-içme mekanları, saat 07.00 ile 21.00 arası masa servisi, 21.00 ile 24.00 arası da paket servis olarak hizmet verecek. Ordu'da da hazırlıklarını tamamlayan esnaf, müşterilerine hizmet vermekten dolayı mutlu olduklarını, bu günleri özlediklerini ve maske, mesafe ve hijyen kurallarına özen gösterdiklerini söyledi.

"İnsanlar paket servislerden tat alamadı"

Ordu faaliyet gösteren bir lokanta sahibi Ayşe Keskin, zor bir süreçten geçildiğini ve alınan karardan memnun olduklarını belirterek, "Müşterilerimiz bizleri çok seviyorlar ve özlemişler. Epey bir süre ayrı kaldık ve o yüzden çok güzel bir ilgi ve alaka var. Paket servis olarak hizmet verdik ama insanlar zevk alamadı. Maliyeti yüksek olduğundan bizim yapacağımız kar oranını da düşürdü. Tüm paketlere talep arttığı için ürünlere zam yapıldı. Karardan çok memnunum ve inşallah bu yasaklar bir daha gelmez diye düşünüyorum" dedi.

"Kararı doğru buluyoruz"

Zeynel Keskin isimli işletme sahibi de şuan müşterilerin ilgisinden memnun olduklarını belirterek, "Şükür olsun şuan işlerimiz umduğumuz gibi. İnsanlar özellikle sulu yemekleri burada yemeyi özlemişti. Paket servisler hazır yemek sektöründe daha makbul. Her şey yerinde güzeldir. Müşteriler bizi, biz de müşterilerimizi özledik. Kararı doğru buluyorum, olması gereken buydu. Tabi öncelikle sağlık diyorum" şeklinde konuştu.

Müşteriler de lokanta ortamını ve buralarda yemek yemeyi özlediklerini ifade ederek, "Bizce açılması güzel oldu. Şuan zaten mesafe ve hijyen kurallarına da dikkat ediliyor. Zaten tam kapasite ile çalışılmıyor" ifadelerine yer verdiler. - ORDU

Ordu'da lokanta işletmecileri, masa servisi hizmetine başladı
Ordu'da lokanta işletmecileri, masa servisi hizmetine başladı
Ordu'da lokanta işletmecileri, masa servisi hizmetine başladı
Ordu'da lokanta işletmecileri, masa servisi hizmetine başladı
Ordu'da lokanta işletmecileri, masa servisi hizmetine başladı
Ordu'da lokanta işletmecileri, masa servisi hizmetine başladı

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Normalleşme, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ordu'da lokanta işletmecileri, masa servisi hizmetine başladı - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

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