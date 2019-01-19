Son Dakika Haberleri: Ordu'da "Macera Parkı" Tamamlandı

Ordu'da "Macera Parkı" Tamamlandı

28 dakika önce

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen "Macera Parkı Projesi"nde çalışmalar tamamlandı.

Ordu'da
Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen "Macera Parkı Projesi"nde çalışmalar tamamlandı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Boztepe'ye yapılan Macera Park'ın bölge turizmine katkı sunacağını belirterek projenin önümüzdeki günlerde hizmete sunulacağını açıkladı. Şehir merkezinden 500 metre yüksekliğindeki turistik merkezlerden biri olan Boztepe'de 11 bin 204 metrekarelik bir alan içerisinde hazırlanan projenin bölgenin cazibesini artıracağını söyledi. Başkan Tekintaş, "Yerli ve yabancı turistler ile bölge halkının dinlenme, eğlenme ve sportif aktivitelerini gerçekleştirebilmelerine yönelik olarak planlanan 'Macera Parkı Projesi' bölgedeki turizm çeşitliliğini arttırmak, konaklama süresini uzatmak, tabiat parkının ve ilin marka değerini yükseltmek, bölgeyi macera turizmi konusunda dünya çapında bir merkez haline getirmek, istihdam oluşturmak, doğa sporları konusunda farkındalık ortaya çıkarmak, gelecek nesillere doğa sevgisi ve doğa sporlarını aşılamak amacıyla ilimize kazandırıldı. Bölgemize hayırlı olsun" dedi.

Proje kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler veren Başkan Tekintaş, "Macera Park Projesi kapsamında zorluk derecesine göre 4 adet file korumalı ağaç arası oyun parkuru, çocuk parkuru, her yaş grubuna hitap eden pentatlon alanı, 11 m yüksekliğe sahip dev salıncak, yürüyüş ve oturma alanları, atlama kulesi ve zipline, depo binası ve wc'nin yanı sıra çevre tel çiti, giriş takı ve çevre aydınlatma çalışması yapıldı" diye konuştu. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 03:55 Kaynak: İHA

Boztepe, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu, Güncel
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