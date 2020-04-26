Ordu'da mahallelere, adına özgü fidan dikiliyor - Son Dakika

ORDU'da, ismiyle özdeşleşen mahallelere gül, kestane ve kiraz fidanı dikimine başlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "19 ilçemizde ismi ile müsemma olan mahallelerimize fidan dikimi yapacağız" dedi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nce hazırlanan proje ile 19 ilçedeki mahallelere ismi ile özdeşleşen fidanların dikimi için çalışma başlatıldı. Proje ile Kestane Mahallesi'ne kestane fidanları, Kirazlimanı Mahallesi'ne ise kiraz fidanları dikildi. Gülyalı ilçesine ise gül fidanı dikilecek.