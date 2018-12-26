Son Dakika Haberleri: Ordu'da Mahsur Kalan Çobanlar Kurtarıldı

Ordu'da Mahsur Kalan Çobanlar Kurtarıldı

58 dakika önce

ORDU'nun Altınordu ilçesinde kardan kapanan yüksek rakımlı mahallede, 100 küçükbaş ile mahsur kalan 2 çoban, ekipler tarafından kurtarıldı.

Ordu'da Mahsur Kalan Çobanlar Kurtarıldı, System.String[]
ORDU'nun Altınordu ilçesinde kardan kapanan yüksek rakımlı mahallede, 100 küçükbaş ile mahsur kalan 2 çoban, ekipler tarafından kurtarıldı.

Ordu'da etkili olan yağış nedeniyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 70 santimetreye ulaştı. Altınordu ilçesi Aydınlık ve Ortaköy mahallelerinin yüksek kesimlerinde, 2 çoban, 100 küçükbaş ile mahsur kaldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, iş makinesiyle kardan kapanan yolu ulaşıma açarak çoban ve hayvanların mahalleye inmesini sağladı.

- Ordu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:52 Kaynak: DHA

Altınordu, Ordu, Güncel
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