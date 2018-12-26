Ordu'da Mahsur Kalan Çobanlar Kurtarıldı
2 saat önce
Ordu'nun Altınordu ilçesinde kardan kapanan yüksek rakımlı mahallede, 100 küçükbaş hayvanı ile mahsur kalan 2 çoban ekipler tarafından kurtarıldı.
Ordu
'nun Altınordu
ilçesinde kardan kapanan yüksek rakımlı mahallede, 100 küçükbaş hayvanı ile mahsur kalan 2 çoban ekipler tarafından kurtarıldı.
Ordu'da etkili olan yağış nedeniyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 70 santimetreye ulaştı. Altınordu ilçesi Aydınlık ve Ortaköy
Mahallelerinin yüksek kesimlerinde, 2 çoban, 100 küçükbaş hayvanı ile mahsur kaldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi
karla mücadele ekipleri, iş makinesiyle kardan kapanan yolu ulaşıma açarak çoban ve sürülerinin mahalleye inmesini sağladı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:29 Kaynak: DHA
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