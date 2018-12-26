Son Dakika Haberleri: Ordu'da Mahsur Kalan Çobanlar Kurtarıldı

Ordu'da Mahsur Kalan Çobanlar Kurtarıldı

2 saat önce

Ordu'nun Altınordu ilçesinde kardan kapanan yüksek rakımlı mahallede, 100 küçükbaş hayvanı ile mahsur kalan 2 çoban ekipler tarafından kurtarıldı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde kardan kapanan yüksek rakımlı mahallede, 100 küçükbaş hayvanı ile mahsur kalan 2 çoban ekipler tarafından kurtarıldı.

Ordu'da etkili olan yağış nedeniyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 70 santimetreye ulaştı. Altınordu ilçesi Aydınlık ve Ortaköy Mahallelerinin yüksek kesimlerinde, 2 çoban, 100 küçükbaş hayvanı ile mahsur kaldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, iş makinesiyle kardan kapanan yolu ulaşıma açarak çoban ve sürülerinin mahalleye inmesini sağladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:29 Kaynak: DHA

Altınordu, Ordu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Legia Varşova, Altınordu'nun Genç Sol Beki Yusuf Acer'e Talip Oldu Yapılan Son Ankette İstanbul'da AK Parti, Ankara'da CHP Önde

Ücretli Olacağı Söylenen Cepten İnternet Paylaşımında Tartışmalara Son Nokta Konuldu Son Dakika! Adalet Bakanı Gül'den İsrail Adalet Bakanı'na Yanıt: Terör Adına Ağıt Yakılmasına Şaşırmıyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 16:46:58. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ordu'da Mahsur Kalan Çobanlar Kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]