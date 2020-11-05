Ordu'da mandırada sahte içki üreten 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Ordu'da mandırada sahte içki üreten 3 kişi yakalandı

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde, bir mandırada sahte içki üretimi yaptığı tespit edilen 3 zanlı gözaltına alındı.

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde, bir mandırada sahte içki üretimi yaptığı tespit edilen 3 zanlı gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Gölbaşı Mahallesi'nde H.S'ye ait mandırada üretilen sahte içkilerin boş şişelere doldurularak başka bir iş yerinde satıldığı ihbarı üzerine jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi. Mandıradaki aramada, 6 litre alkol/anason kokulu olduğu değerlendirilen sıvı, 2 boş bidon, 6 cam şişe, 7 pet şişe, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ile bunlara ait fişekler ele geçirildi. Jandarma ekiplerince mandıra sahibi H.S. ile E.S. ve K.A. gözaltına alındı.

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