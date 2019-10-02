Son Dakika Haberleri: Ordu'da mantar üretimi artıyor
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Ordu'da mantar üretimi artıyor

28 dakika önce

Ordu'da mantar üretimi konusunda yapılan çalışmalar olumlu sonuçlar verdi.

Ordu'da mantar üretimi artıyor, System.String[]

Ordu'da mantar üretimi konusunda yapılan çalışmalar olumlu sonuçlar verdi. Yapılan çalışmalar sonrası son üç yılda mantar üretim tesisi sayısının 29'a ulaştı.


Ordu Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, Ordu'da 2015 yılında 1 tane istiridye mantarı tesisi bulunurken, son üç yılda yapılan çalışmalar neticesinde bugün 8 tanesi beyaz şapkalı mantar, 21 tanesi ise istiridye mantarı olmak üzere toplamda 29 tane kültür mantarı üretimi yapan tesisin bulunduğunu söyledi.


Yılmaz, "Bu tesislerimizin toplam üretim alanı 3 bin 900 metrekaredir. 100 metrekarelik bir istiridye mantarı tesisinden yılda yaklaşık 10 ton ürünün alınabileceği göz önünde bulundurulduğunda mevcut üretim alanlarında tam kapasite ile üretim yapılması durumunda ilimizde yıllık 390 ton mantar üretimi gerçekleştirilebilmektedir" dedi.


Yılmaz, mantar üretiminden iyi bir gelir elde edilebileceğine de dikkat çekerek, " Karadeniz'de arazilerin çok parçalı ve parsellerin küçük olmasından dolayı küçük üretim alanlarında gerçekleştirilebilen mantar yetiştiriciliği ilimiz için çok uygundur. Çünkü istiridye mantarı dar alanda yüksek getirisi olan bir üründür. Şöyle ki, 100 metrekarelik bir üretim alanından 90 günde 2-3 ton arasında ürün alınabilmektedir. Piyasada kilogramı ortalama 8-10 TL' den alıcı bulduğundan, üreticilerimiz 3 ay gibi kısa bir sürede 16-30 bin aralığında gelir elde edebilmektedir" açıklamasında bulundu. - ORDU

Ordu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:20 Kaynak: İHA
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