Ordu'da muhtemel afete hazırlık - Son Dakika

Ordu'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından "Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Ordu 2020 İl Düzeyi Masabaşı Tatbikatı" yapıldı.

Valilik Toplantı Salonu'nda, Vali Yardımcısı Bayram Gale'nin başkanlığında gerçekleştirilen "TAMP Ordu 2020 İl Düzeyi Masabaşı Tatbikatı"na, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Işık, ilgili daire müdürleri ve İl Hizmet Grubu Operasyon Planları çalışanları katıldı.

Toplantıda, Ordu İl AFAD Müdürü Osman Işık tarafından 26 İl Hizmet Grubu Operasyon Plan Sorumlularına afet senaryolarına karşı alınan önlemler ile afet sonrası yapılacak çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Ordu Afet Müdahale Planı'nın işlerliğinin ve uygulanabilirliğinin test edilmesi, hizmet grupları arasında işbirliği ve koordinasyonun sağlanması, varsa eksikliklerin ve aksaklıkların tespit edilmesi, hizmet gruplarının plana hakimiyetlerinin kontrol edilmesi amacıyla düzenlenen "TAMP Ordu 2020 İl Düzeyi Masabaşı Tatbikatı"nda bir konuşma yapan Vali Yardımcısı Bayram Gale, 26 İl Hizmet Grubu Operasyon Plan Sorumlularına ait bilgilerin güncellenmesi gerektiğini belirterek, tatbikatın temel amacının afete hazırlıklı olma bilincinin oluşturulmasının olduğuna dikkat çekti.

"Herkes hazırlıklı olmalı"

Vali Yardımcısı Gale, Türkiye olarak 1999 depreminden sonra bir takım hususların yeniden gözden geçirilerek, kanun ve yönetmeliklerin değiştirilerek felaketlere karşı hazırlıklı olmak için çalışma yapıldığını hatırlattı.

Gale, şöyle konuştu: "İyi de bir yol kat ettiğimizi söyleyebiliriz. Afet Müdahale Planlarını da AFAD teşkilatımız günün şartlarına göre güncelliyor. Afetlere müdahale konusunda tecrübe kazanmak hepimiz açısından çok önemli. Bu tür masabaşı tatbikatların yanında, zaman içerisinde inşallah pandemi bittikten sonra fiili tatbikatlar yaparak, herkesin afetlere karşı hazırlıklı olmasını istiyoruz. Dolayısıyla en önemli görevimiz bu planların güncel tutulması, listelerin güncel tutulması. Afete hazırlıklı olma bilincini, şuurunu yerleştirme temel amacımız bu. Planların, tatbikatların da temel amacı bu. Dolayısıyla böyle bir ortamda her şeyin güncel olması, personelin güncel olması, telefon numaralarının güncel olması, adreslerin, ikametgah bilgilerinin güncel olması ve herkesin ulaşıldığı anda ne yapacağının bilinmesi gerekiyor. Ben ne yapacağım sorusunu sordurmamak gerekiyor. Kişi hangi kurumda görevli olduğunu bilecek, nerede toplanması gerektiğini bilecek, ne yapması gerektiğini bilmesi gerekiyor. Bizim temel amacımız bu" şeklinde konuştu.

Ordu sahil ilçeleri 3. deprem kuşağında

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Işık ise konuşmasında, Ordu'nun iç kesimlerinin birinci derecede deprem kuşağında yer aldığını söyleyerek, "Sadece sahil kesimindeki ilçelerimiz 3. dereceden deprem kuşağındadır. İlimizde, son 50 yıldır en çok yaşanan olay, heyelandır. Heyelan, birinci önceliğimizdir. İkincisi kaya düşmesi, üçüncüsü su baskını, dördüncüsü ise İkizce ilçemizde yaşanan çığ olayıdır. Ülkemizde son olarak İzmir ilimizde meydana gelen deprem olayından sonra, Ordu ili olarak tedbirlerimizi gözden geçirmemiz gerekiyor. Afetin ne zaman geleceği belli olmaz" diye konuştu.

Afet Müdahale Planı kapsamında, İl müdürlüklerinin kendilerine verilen görevler ile ilgili gerekli planlama ve çalışmaları gözden geçirerek hazırlıklı olmaları gerektiğini belirten Işık, "Herkes görevinin farkında ve bilincinde olmalı. Plan kapsamında bulunan müdürlüklerimiz ile sürekli koordine halinde olmalıyız. Koordinasyon ve işbirliği açısından diğer illere göre çok daha ileri bir durumda olduğumuzu belirtmek isterim" diye konuştu.

Toplantı, afetlere müdahale ve afet sonrası çalışmaların önemi ve bununla ilgili il düzeyinde neler yapılması gerektiği, ilgili kurum ve kuruluşlarca alınması gereken önlemlerin yer aldığı Afet Müdahale Planı kapsamında TAMP Ordu 2020 masabaşı tatbikatı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından hazırlanan senaryolara göre yapıldı.

Toplantıda, plan dahilinde olan müdürlük çalışanları söz alarak görüş ve önerilerini dile getirdiler. - ORDU