Ordu'da maske üretimi - Son Dakika

Ünye Kadıneli Dokunuyordu Derneği (KADEL) üyeleri, sağlık çalışanları ve eczacılar için yüz siperliği üretiliyor.

Dernek Başkanı Esra Gerçeker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadelede vatandaşın sağlığını korumak adına doktorlar, hemşireler, sağlık çalışanları, ambulans şoförleri ve eczacıların en ön saflarda mücadele ettiğini söyledi.

Dernek olarak kadının her zaman ürettiğini göstermek için çalıştıklarını belirten Gerçeker, "Kadın her zaman üretir, faydalı olur mottosundan hareketle biz de bu sürece yüz siperliği üreterek destek olmaya karar verdik." ifadesini kullandı.

Gerçeker, dernek üyesi kadınların kendi evlerinde el işçiliğiyle ürettikleri yüz siperliklerini talep eden yerlere ulaştırdıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar 100'ün üzerinde siperlik ürettik. Bunları İkizce Halk Sağlığı Merkezine, Ünye Özel Çakırtepe Hastanesi acil servisine ve ilçemizdeki eczanelerimize dağıttık. Bizimle iletişime geçtikleri takdirde dağıtmaya da devam edeceğiz. Yüz siperliklerini şu anda dernek yönetim kurulu üye arkadaşlarımız ile bize yardımcı olan üye arkadaşlarımızla üretimi gerçekleştiriyoruz. Talep arttığında daha da çoğalacak. Elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız."