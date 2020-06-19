Ordu'da maske üretiminde emeği geçenlere teşekkür belgesi verildi - Son Dakika

Ordu'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında gerçekleştirilen maske üretiminde emeği geçenlere teşekkür belgesi takdim edildi.

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Fatsa Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, birlik, beraberlik ve kardeşlik olduğunda başarılamayacak hiçbir şeyin olmadığının, pandemi sürecinde görüldüğünü söyledi.

Üniversitenin, Fatsa Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan atölyede Fatsa Kaymakamlığı ve Fatsa Belediyesi ile gerçekleştirdiği iş birliğinde bir araya geldiğini anlatan Akdoğan, "Ordu Üniversitesi olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Bu kapsamda gerek sağlık personelimizin gerekse vatandaşımızın maske temini sorunu yaşamaması ve üretimin daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi için birimimize bir koruyucu maske üretim makinesi kazandırdık. Gönüller bir olduğunda aşılamayacak hiçbir engelin olmadığına inanıyorum." dedi.

Akdoğan, başta Kaymakamlık ve belediye olmak üzere salgınla mücadele kapsamında maske temini sorunu yaşanmaması için özverili bir şekilde çalışmalarını sürdürerek üretim yapmaya devam eden idarecilere, öğretim elemanlarına ve belediye personeline teşekkür etti.

Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran ise maske ihtiyacının karşılanması hususunda Fatsa'nın, ülke genelinde ciddi bir örnek olduğunu belirterek, emeği geçenleri tebrik etti.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar da ürettikleri maskeleri kamu kurum ve kuruluşlara dağıttıklarını, 450 bin maskeyi de vatandaşlara ulaştırdıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından maske üretimi sürecinde emeği geçenlere teşekkür belgesi ve plaket verildi.