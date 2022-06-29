Ordu'da maskeli hırsızlık olayının failleri tutuklandı - Son Dakika
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Ordu'da maskeli hırsızlık olayının failleri tutuklandı

29.06.2022 17:42
Ordu'da maskeli hırsızlık olayının failleri tutuklandı

Ordu'nun Altınordu ilçesi Kökenli Mahallesi'nde 5 Haziran 2022 Pazar günü gece saatlerinde yüzleri maskeli şüpheli şahıslar tarafından bir iş yerinin pencereleri ve güvenlik kameraları kırılmak gerçekleşen hırsızlık olayının failleri yakalandı.

Ordu'nun Altınordu ilçesi Kökenli Mahallesi'nde 5 Haziran 2022 Pazar günü gece saatlerinde yüzleri maskeli şüpheli şahıslar tarafından bir iş yerinin pencereleri ve güvenlik kameraları kırılmak gerçekleşen hırsızlık olayının failleri yakalandı.

Ordu Jandarma Komutanlığınca söz konusu hırsızlık olayının aydınlatılması maksadıyla, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Jandarma Asayiş Timleri tarafından özel bir ekip görevlendirildi. Yapılan titiz çalışmalar ve araştırmalar sonucunda, hırsızlık suçunu işledikleri tespit edilen H.K. (25), M.Ş. (26) ve U.G. (36) isimli şahıslar yakalandı.

Mahkemeye sevk edilen şüpheli şahıslardan H.K ve M.Ş. isimli şahıslar tutuklanırken, U.G. isimli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ORDU

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Kaynak: İHA

Altınordu, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da maskeli hırsızlık olayının failleri tutuklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Ordu'da maskeli hırsızlık olayının failleri tutuklandı - Son Dakika
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