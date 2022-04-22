Ordu'da maskeli saldırganlar 1'i çocuk 2 kişiyi silahla yaraladı - Son Dakika
Üye Girişi

Ordu'da maskeli saldırganlar 1'i çocuk 2 kişiyi silahla yaraladı

22.04.2022 19:08
Ordu'da maskeli saldırganlar 1'i çocuk 2 kişiyi silahla yaraladı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 2 kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 2 kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Süleyman Felek Caddesi'ndeki bir banka şubesinin önünde yürüyen S.S. (31), kar maskeli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.

S.S'nin bacağından yaralandığı olay sırasında seken kurşun, caddede annesi ile yürüyen 10 yaşındaki Ç.D'nin de bacağına isabet etti.

Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, çok sayıda boş kovanın bulunduğu bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yerinden kaçan 2 şüphelinin yakalanması için soruşturma devam ediyor.

Ordu'da maskeli saldırganlar 1'i çocuk 2 kişiyi silahla yaraladı
Ordu'da maskeli saldırganlar 1'i çocuk 2 kişiyi silahla yaraladı
Ordu'da maskeli saldırganlar 1'i çocuk 2 kişiyi silahla yaraladı
Ordu'da maskeli saldırganlar 1'i çocuk 2 kişiyi silahla yaraladı
Ordu'da maskeli saldırganlar 1'i çocuk 2 kişiyi silahla yaraladı

YORUMLAR
500
Ordu'da 23 Nisan coşkusu Ordu'da 23 Nisan coşkusu

Süleyman Felek Caddesi, Altınordu, Saldırı, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ordu'da maskeli saldırganlar 1'i çocuk 2 kişiyi silahla yaraladı - Son Dakika


Son Dakika
19:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küme düşmenin kaldırılmasına ilişkin talep iletti!
19:16 Sahur yemeğini yedikten sonra karısını öldürmüştü! Polisler gelene kadar yanında bekledi
18:50 Macron Avrupa'yı uyardı: Putin ile görüşmezsek müzakereci Cumhurbaşkanı Erdoğan olur
18:29 Kılıçdaroğlu, elektrikleri kesilen vatandaşları ziyaret etti
18:18 Galatasaray Başkanlık seçimi için tarih verdi!
18:08 İntihar eden Emre Yıldır'a yıllarca cinsel istismarda bulunmuştu! Akrabası olan Vedat Tarhan serbest kaldı
17:47 Fenerbahçe takım otobüsünün şoförü Ufuk Kıran, Fenerbahçe'ye hakkını helal etmediğini açıkladı
17:35 Başak Cengiz'ın karar duruşmasının ardından acılı anneden ilk yorum: Orucumu Başak'ımın bayramıyla açacağım
17:04 Fatih Terim, Dünya Kupası'nda Katar Milli Takımı'nın başına geçmeye hazırlanıyor
16:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Artık hastanelere randevusuz gidilebilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 19:28:54. #1.11#
SON DAKİKA: Ordu'da maskeli saldırganlar 1'i çocuk 2 kişiyi silahla yaraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement