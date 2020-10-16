Ordu'da mavi yemiş üretimi yaygınlaştırılıyor

Ordulu üreticiler için yeni gelir kapısı olması amacıyla mavi yemiş fidanı dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen "Tarımsal Ekonomik Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi" projesi kapsamında Gürgentepe, Ulubey ve Ünye ilçelerindeki 14 üreticiye tamamı hibe 6 bin mavi yemiş ve deneme amaçlı olarak da 500 aronia fidanı dağıtıldı.

Gürgentepe ilçesinde gerçekleşen dağıtım töreninde konuşan Kaymakam Hasan Taş, ilçe ekonomisinin can damarı olan tarım ve hayvancılığa desteklerinden dolayı ilgililere teşekkür etti.

İlçeye özgü çoban fasulyesi ile ilgili coğrafi işaret almak için gerekli başvuruları yaptıklarını vurgulayan Taş, "Çoban fasulyesi, dekar başına alınan yüksek ürün nedeniyle önemli. Pazar konusunda bizlere büyük destek ve umut veren Büyükşehir Belediyemize teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp ise Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in tarım projelerinin meyvelerini almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Alp, mavi yemiş yetiştiriciliğini artırmak için yeni bir çalışmaya imza attıklarını belirterek, "Ayrıca çoban fasulyesinin üretimini artırmak için çalışma yapıyoruz. Örtü altı yetiştiriciliğinde büyük mesafe kat ettik. 14 bin anaç kaz, 330 koyun, manda dağıtımı yaptık. Mesudiye ilçemizde ise keçi dağıtımı yapacağız. Hem tarımda hem hayvancılıkta yaptığımız projelerle birlikte ilimizin üretim gücünü artıracağız." diye konuştu.

Gürgentepe ilçesinde ulaşım yatırımlarında önemli çalışmaları hayata geçirdiklerine de dikkati çeken Alp, Büyükşehir Belediye Başkanı Güler'in göreve gelir gelmez yaptığı görüşmeler neticesinde Ordu-Gürgentepe ve Ordu-Çambaşı yolu arasındaki güzergahın hızlanmasını sağladığını sözlerine ekledi.

Üreticilere fidan dağıtılan törenin ardından çoban fasulyesi hasadı da yapıldı.