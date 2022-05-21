Ordu'da Mayıs 7'si coşkusu

Mayıs 7'sinde Ordu kıyıları yelkenler, kanolar, tekneler, jest ski ve gemilerle adeta görsel şölen yaşadı. Başkan Güler, vatandaşlarla birlikte tekne turu yaptı

ORDU - Ordu'da mahalle bayram olarak kutlanan ve pandemi tedbirleri kapsamında iki yıldır kısıtlanan Mayıs 7'si bu yıl Ordu'da coşkuyla kutlandı. Mayıs 7'sinde Ordu kıyıları yelkenler, konalar, tekneler, jest ski ve gemilerle adeta görsel şölen yaşadı.

Yazın gelişini müjdeleyen bir bayram olarak kutlanan Mayıs 7'si bu yıl denize akın eden tekneler, gemiler, kano ve yelkenlerle coşkuyla kutlandı. Festival havasında geçen etkinlikleri sahilden izleyen vatandaşlar Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası eşliğinde ise keyifli dakikalar yaşadı.

Mayıs 7'sini vatandaşlarla birlikte kutlamak isteyen Başkan Güler ise kutlamaya gelen Ordulular birlikte tekne turuna katıldı. Vatandaşlarla birlikte eğlenen Başkan Güler, Mayıs 7'si'nin coşkusunu onlarla yaşadı.

Organizasyondan dolayı memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar pandeminin ardından yapılan bu organizasyon için Başkan Güler'e teşekkür ettiler.

"Denizin hakkını vermemiz lazım"

Denizin hakkını verilmesi gerektiğini söyleyen Başkan Güler, bunun en güzel uygulamasının bugün Mayıs 7'si kutlaması ile olduğunu ifade etti.

Başkan Güler şöyle konuştu:

"Mayıs 7'si her yıl başta Ordu'da olmak üzere Karadeniz'de kutlanıyor. Bu anlamda belediyemizin tekneleri ile denizde vatandaşlarımız ile tur attık. Turizminde biz büyük bir oyuncu olmak istiyoruz. Ordu sadece gelip geçilen bir yerdi, şimdi kalınan bir yer olsun istiyoruz. Bunun içinde tesislerimizin olması lazım. Gemilerimizi, denizimizi kullanılmamız lazım. Ordu'yu 3 ay değil, 12 ay yaşayalım diye bir hedef koyduk. Bu sebeple denizi hayatımıza dahil etmemiz lazım. Deniz kenarında bulunuyoruz ama denizi yeteri kadar kullanamıyoruz. Denizin hakkını vermemiz lazım. Bugün bunun en güzel uygulamasını yaparak Mayıs 7'sini kutluyoruz. Tekne turumuz ile halkımız ile bir aradayız. İskelede bulunan vatandaşlarımız ile tekne turu yaptık. Güzel bir uygulamayı halkımız ile birlikte yaptık."

Organizasyona katılan vatandaşlar, "Mutluyuz, neşeliyiz. Hele ki pandeminin ardından böyle bir eğlence böyle bir organizasyon için Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Seneler sonra bu şekilde kutlamak nasip oldu. Bu tür programları özlemiştik. İnşallah daha güzel günler görürüz" şeklinde konuştular.