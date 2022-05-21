Ordu'da Mayıs 7'si coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi

Ordu'da Mayıs 7'si coşkusu

21.05.2022 03:43
Ordu'da Mayıs 7'si coşkusu

Ordu'da Mayıs 7'si coşkusu Mayıs 7'sinde Ordu kıyıları yelkenler, kanolar, tekneler, jest ski ve gemilerle adeta görsel şölen yaşadı.

Ordu'da Mayıs 7'si coşkusu

Mayıs 7'sinde Ordu kıyıları yelkenler, kanolar, tekneler, jest ski ve gemilerle adeta görsel şölen yaşadı. Başkan Güler, vatandaşlarla birlikte tekne turu yaptı

ORDU - Ordu'da mahalle bayram olarak kutlanan ve pandemi tedbirleri kapsamında iki yıldır kısıtlanan Mayıs 7'si bu yıl Ordu'da coşkuyla kutlandı. Mayıs 7'sinde Ordu kıyıları yelkenler, konalar, tekneler, jest ski ve gemilerle adeta görsel şölen yaşadı.

Yazın gelişini müjdeleyen bir bayram olarak kutlanan Mayıs 7'si bu yıl denize akın eden tekneler, gemiler, kano ve yelkenlerle coşkuyla kutlandı. Festival havasında geçen etkinlikleri sahilden izleyen vatandaşlar Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası eşliğinde ise keyifli dakikalar yaşadı.

Mayıs 7'sini vatandaşlarla birlikte kutlamak isteyen Başkan Güler ise kutlamaya gelen Ordulular birlikte tekne turuna katıldı. Vatandaşlarla birlikte eğlenen Başkan Güler, Mayıs 7'si'nin coşkusunu onlarla yaşadı.

Organizasyondan dolayı memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar pandeminin ardından yapılan bu organizasyon için Başkan Güler'e teşekkür ettiler.

"Denizin hakkını vermemiz lazım"

Denizin hakkını verilmesi gerektiğini söyleyen Başkan Güler, bunun en güzel uygulamasının bugün Mayıs 7'si kutlaması ile olduğunu ifade etti.

Başkan Güler şöyle konuştu:

"Mayıs 7'si her yıl başta Ordu'da olmak üzere Karadeniz'de kutlanıyor. Bu anlamda belediyemizin tekneleri ile denizde vatandaşlarımız ile tur attık. Turizminde biz büyük bir oyuncu olmak istiyoruz. Ordu sadece gelip geçilen bir yerdi, şimdi kalınan bir yer olsun istiyoruz. Bunun içinde tesislerimizin olması lazım. Gemilerimizi, denizimizi kullanılmamız lazım. Ordu'yu 3 ay değil, 12 ay yaşayalım diye bir hedef koyduk. Bu sebeple denizi hayatımıza dahil etmemiz lazım. Deniz kenarında bulunuyoruz ama denizi yeteri kadar kullanamıyoruz. Denizin hakkını vermemiz lazım. Bugün bunun en güzel uygulamasını yaparak Mayıs 7'sini kutluyoruz. Tekne turumuz ile halkımız ile bir aradayız. İskelede bulunan vatandaşlarımız ile tekne turu yaptık. Güzel bir uygulamayı halkımız ile birlikte yaptık."

Organizasyona katılan vatandaşlar, "Mutluyuz, neşeliyiz. Hele ki pandeminin ardından böyle bir eğlence böyle bir organizasyon için Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Seneler sonra bu şekilde kutlamak nasip oldu. Bu tür programları özlemiştik. İnşallah daha güzel günler görürüz" şeklinde konuştular.

YORUMLAR
500
45'inci Uluslararası Giresun Aksu Festivalinde gelenekler yerine getirildi 45'inci Uluslararası Giresun Aksu Festivalinde gelenekler yerine getirildi Ordu'da Mayıs 7'si coşkusu Ordu'da Mayıs 7'si coşkusu
Kaynak: İHA

Festival, Bayram, Mayıs, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da Mayıs 7'si coşkusu - Son Dakika


Son Dakika
01:02 Avrupa'yı karadul tehlikesi sardı! Örümcek, zehri nedeniyle büyük korku saçıyor
00:57 ABD Dışişleri Bakanlığı, Aum Şinrikyo'nun da bulunduğu 5 örgütü Yabancı Terör Örgütü listesinden çıkardı
00:34 İstanbul'da ünlü bir restorana ait istinat duvarı çöktü, 2 kişi yaralandı!
00:32 Hande Sarıoğlu'ndan yine olay olacak hareket! Programında kalça dansı yaptı
00:27 Van'da deprem! AFAD 3.9 büyüklüğünde olduğunu açıkladı
00:22 Bu hafta içinde iki kez zamlanmıştı şimdi 1 liralık indirim geldi!
00:15 Fenerbahçe yeni teknik direktörünü buldu! İşte Jorge Jesus'un resmi imzayı atacağı tarih
23:21 Irak'ın Kuzey Metina bölgesinde EYP'ye basarak yaralanan uzman çavuş şehit düştü!
23:03 Liseli genç, mezarlıkta buluştuğu eski kız arkadaşının boğazını kesti!
22:42 Aslan, Süper Lig'in 38. haftasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 03:59:42. #1.11#
SON DAKİKA: Ordu'da Mayıs 7'si coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement