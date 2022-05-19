Ordu'da Mayıs ortasında kar yağışı şaşırttı - Son Dakika
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Ordu'da Mayıs ortasında kar yağışı şaşırttı

19.05.2022 14:31
Ordu'da Mayıs ortasında kar yağışı şaşırttı

Ordu'da Mayıs ortasında kar yağışı şaşırttı Ordu'nun Kumru ilçesindeki yaylalarda Mayıs ayının son günlerinde etkili olan kar yağışı şaşırttı.

Ordu'da Mayıs ortasında kar yağışı şaşırttı

ORDU - Ordu'nun Kumru ilçesindeki yaylalarda Mayıs ayının son günlerinde etkili olan kar yağışı şaşırttı.

Ordu genelinde aralıklarla etkili olan sağanak yağmur, yüksek kesimli yaylalarda kar yağışına dönüştü. Kumru ilçesinin yaklaşık 2 bin rakımlı Düzoba, Kurtalan, Akkancık ve Teknecük Yaylalarında öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası yeşil örtü beyaza büründü. Bir süre devam eden kar yağışı sonrası hava sıcaklıkları hissedilir şekilde düşerken, kar yağışı esnasında yaylada bulunan vatandaşlar bu anı cep telefonu ile kaydetti.

Vatandaşlar, Mayıs ayının sonlarına doğru etkili olan kar yağışı karşısında şaşırdıklarını belirtti.

Ordu'da Mayıs ortasında kar yağışı şaşırttı
Ordu'da Mayıs ortasında kar yağışı şaşırttı
Ordu'da Mayıs ortasında kar yağışı şaşırttı
Ordu'da Mayıs ortasında kar yağışı şaşırttı
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Kaynak: İHA

Mayıs, Kumru, Ordu, kar, Güncel, Son Dakika

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