Ordu'da mera ıslah çalışmaları

Ordu'da hayvancılığı geliştirmek ve ot kalitesini arttırmak için mera ıslah çalışmaları hızla sürüyor.



Ordu Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, meralarda ıslah projelerinin aralıksız devam ettiklerini belirtti. Yılmaz, mera ıslah çalışmalarına ayrı bir önem verdiklerini söyledi. Yılmaz, 2019 yılında Ocak-Ağustos ayları arasında 38 bin dekar mera alanında ıslah çalışması yapıldığını belirtti. Yılmaz, "Bu çalışmalar çerçevesinde, meralarımızda otun kalitesini ve verimini artırmak amacıyla, Aybastı İlçesi Kızkayası ve Germaşov Yaylalarında 17 ton, Gölköy ilçesi Sırıklı, Muratçık ve Kale Yaylalarında 30 ton, Mesudiye ilçesi Yukarı Faldaca Yaylası'nda 18 ton olmak üzere toplam 65 ton kompoze gübre uygulaması gerçekleştirildi" dedi.



Ordu Tarım ve Orman İl Müdürü Yılmaz, bu çalışmaları yaparken otlatmayı düzenleyici yapı ve tesisler olarak Mesudiye ilçesinde 40 adet kaşınma kazığı, 40 adet tuzluk, 1 adet koyun banyoluğu, 1 adet su deposu, 27 adet sıvat ve 2 adet gölgelik yapıldığını, ayrıca, Aybastı ilçesinde 40 adet kaşınma kazığı, 40 adet tuzluk, 1 adet koyun banyoluğu, 1 adet su deposu, 15 adet sıvat ve 1 adet gölgeliğin yapımının da tamamlandığını kaydetti.



Mera ıslah çalışmalarının süreceğini belirten Yılmaz, "2019 yılında yapılan çalışmalarla birlikte, 2014 yılından günümüze kadar toplam 122 bin dekar alanda ıslah çalışmaları yapılmıştır. Bu alanlarda uygulanan 21 adet projemiz tamamlanmış olup, 12 adet projemiz ise halen devam etmektedir. Görüldüğü üzere meralarımızı ıslah ederek hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Her geçen gün gelişen ilimiz hayvancılığının yem maliyetlerini azaltmak amacıyla bu konudaki çalışmalarımız devam edecektir" şeklinde konuştu. - ORDU