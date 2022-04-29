Ordu'da meralardaki ot verimi ve kalitesi için gübre atıldı - Son Dakika
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Ordu'da meralardaki ot verimi ve kalitesi için gübre atıldı

29.04.2022 13:47
Ordu'da meralardaki ot verimi ve kalitesi için gübre atıldı

Ordu'nun Akkuş ilçesinde meralara ot verimi ve kalitesinin artırılması amacıyla gübreleme yapıldı.

Ordu'nun Akkuş ilçesinde meralara ot verimi ve kalitesinin artırılması amacıyla gübreleme yapıldı.

Akkuş Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede toprak ve diğer doğal kaynakların korunması, geliştirilmesinin sağlanarak meradaki ot verimi ve kalitesini artırmak amacıyla ıslah çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından temin edilen gübre Akkuş'taki meralara atıldı.

Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, meraların hayvancılığın gelişmesinde çok önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Bu kapsamda hükümetin hayvancılığın ve tarımın gelişmesi adına çiftçiye desteklerini sürdürdüğünü vurgulayan Demirci, "Önceki yıllarda yapılan gübreleme çalışmaları sonucunda mera alanlarımızın çehresi değişmiş olup, ot veriminde ciddi artışlar gözlenmişti. Bugün de ilçemizde önemli bir geçim kaynağı olan hayvancılığın gelişmesi adına meralarımızdaki ot kalitesini artırmak için Ordu Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından temin edilen organik gübreleri meralarımızla buluşturduk." ifadelerini kullandı.

Demirci, desteklerinden dolayı İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz'a teşekkür etti.

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Tarım, Akkuş, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ordu'da meralardaki ot verimi ve kalitesi için gübre atıldı - Son Dakika


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