Ordu'da merdivenlerden düşen kişi öldü - Son Dakika

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, merdivenlerden düşerek kafasını beton zemine çarpan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Düz Mahalle'deki bir binanın merdivenlerinden inen Dursun Ali Yıldız (65), dengesini kaybederek düştü.
Kafasını beton zemine çarparak yaralanan Yıldız'ı görenler, 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Yıldız, kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
- Kaynak: AA
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