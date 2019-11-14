Ordu'da mesleki eğitim kursiyerlerine sertifika verildi

Ordu'da, Mesleki ve Beceri Geliştirme İş Bilgisi Protokolü (MEGİP) kapsamında düzenlenen kurslarda başarılı olanlara sertifika verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, iş gücü piyasasının talep ettiği niteliklerde iş gücünün yetiştirilmesi için kamu-özel sektör işbirliğinde teorik ve uygulamalı eğitimlerin birleştirilmesini içerecek şekilde mesleki eğitimlerin düzenlenmesine yönelik yapılan kurslarda başarılı olanlar için sertifika töreni düzenlendi.

Vali Seddar Yavuz, Ordu Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren bir tekstil firmasında gerçekleştirilen törende yaptığı açıklamada, Milli İstihdam Seferberliği kapsamında, devletin özellikle istihdamı artırmak ve dünya rekabetinde öne geçmeyi hedefleyen bir paket program hazırladığını hatırlattı.

Geçen yıl ekonomiye küresel bir saldırı gerçekleştiğini anlatan Yavuz, şöyle devam etti:

"Bu saldırı vesilesiyle hem istihdamın korunması, artırılması hem de sıkıntıya düşen iş adamlarımız için destek paketleri gerçekleşti. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza huzurlarınızda teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Bu kapsamda üniversitemizle işbirliği yaparak, mesleki eğitim ve beceri geliştirme protokolü imzalandı ve 525 kursiyerimize kurs verme imkanı oluştu. Bunların yüzde 30'u işe yerleşti."

Söz konusu tekstil firmasının, İŞKUR aracılığıyla çok sayıda personel çalıştıran bir firma olduğunu vurgulayan Yavuz, hem Ordu merkezde hem Fatsa OSB'de daha fazla tekstil yatırımlarının kente gelmesi için gayret sarf etiklerini belirtti.

Yavuz, kalkınma anlamında öncelikli bölgeler teşvik kapsamında yer alan Ordu'nun, yatırımcılar için de cazip bir il konumunda olduğunu dile getirdi.

"İş arayan kayıtlarımızın 4'te biri üniversite mezunu"

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü İsa Kaymak ise MEGİP kapsamında 21 kurs açıldığını, 525 kişinin bu kurslardan istifade ettiğini, 129 kişinin ise istihdam edildiğini aktardı.

Devam eden kurslarda istihdam süreciyle birlikte yaklaşık yüzde 70-80'i bir iş sahibi olacağını kaydeden Kaymak, şunları söyledi:

"Ordu'da 15-35 yaş aralığında iş arayan 30 bin kayıtlı işsizimiz bulunuyor. İş arayan kayıtlarımızın 4'te 1'i üniversite mezunu. 4 bin civarında ön lisans mezunu, yaklaşık 200-300 yüksek lisans mezunu iş arayan kayıtlarımız mevcut. Artık aradığınız her nitelikte eleman bulunabiliyor. Ordu'nun ihtiyacı olan şey yeni yatırım alanlarının ve farklı yatırım istihdam alanlarının oluşturularak iş alternatiflerinin geliştirilmesidir."

Konuşmaların ardından kursları başarıyla tamamlayan 15 kişiye sertifikaları verildi.