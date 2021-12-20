Ordu'da Metin Şentürk konseri - Son Dakika

- Ordu'da Metin Şentürk konseri

Engelliler unutulmaz anlar yaşadı

ORDU - Ordu'da, "Engelleri Birlikte Aşıyoruz" projesi kapsamında, ünlü sanatçı Metin Şentürk konseri ile özel vatandaşlar doyasıya eğlendi.

Ordu Valiliği himayesinde, özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitesini yükseltmek ve sosyal hayata daha aktif katılımlarını sağlamak amacıyla düzenlenen 'Engelleri Birlikte Aşıyoruz' Metin Şentürk konseri kapsamında engelli bireyler eğlenceli bir vakit geçirdi. Ordu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen konserde ünlü ses sanatçısı Metin Şentürk, en sevilen şarkılarını seslendirirken, salonda bulunan katılımcılar da müziğe eşlik etti.

Konserin başlangıcından sonra kısa bir açıklama yaşan ünlü ses sanatçısı Metin Şentürk, "Çok anlamlı bir geceye tertip edilmiş bir organizasyon. Valimiz ile konuştuğumuzda ne kadar hassas bir insan olduğunu ben daha önceden de bilen biriyim. Çok kıymetli bir valimiz var, vali gibi bir vali değil, abi gibi bir vali. Bu çok önemli. Pandemi derken uzun zamandır herkesin moralleri, engelli kardeşlerimizin ailelerinin, hepimizin ve dünya olarak küresel olarak yaşadığımız bu sıkıntıdan herkes payını alıyor. Ancak bu öncelikli kesimi himaye ettiği için Ordu Valisi Tuncay Sonel'e bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Programda Ordu Valisi Tuncay Sonel de engelli bireylerin arasına oturarak konsere eşlik etti. Katılımcıların, cep telefonu kameralarıyla kayıp yaptığı ve sözlerine eşlik ettiği konser, en sevilen şarkıların seslendirilmesi ile devam etti.