Ordu'da meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem - Son Dakika

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Ordu'da meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem
53 dakika önce
Ordu Valisi Seddar Yavuz, Korgan ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Şu ana kadar ulaşmış herhangi bir hasar tespiti yok." dedi.
Ordu Valisi Seddar Yavuz, Korgan ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Şu ana kadar ulaşmış herhangi bir hasar tespiti yok." dedi.
Vali Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konuyu yakından takip ettiklerini ve kentte şu anda bir sıkıntı olmadığını belirterek, "Şu ana kadar ulaşmış herhangi bir hasar tespiti yok. İlçe merkezinde de şu anda bir sıkıntı yok." diye konuştu.
Öte yandan, il genelinde hissedilen deprem sonrası bazı vatandaşlar sokağa çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 01:17 Kaynak: AA
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