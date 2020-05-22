Ordu'da mezarlıklar duasız kalmayacak - Son Dakika

Ordu'da mezarlıklar duasız kalmayacak

Ordu'da Ramazan Bayramı öncesi, il genelindeki 3 bin 529 mezarlıkta, bakım ve onarım çalışmalarını tamamlandı.

Ordu'da mezarlıklar duasız kalmayacak, System.String[]

Ordu'da Ramazan Bayramı öncesi, il genelindeki 3 bin 529 mezarlıkta, bakım ve onarım çalışmalarını tamamlandı. Arefe ve bayram süresince, uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle de Ordu Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü personelleri tarafından her gün Kur'an-ı Kerim okunacak.


Tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs (COVİT 19) tedbirleri nedeniyle, bu yıl Arefe günü ve Ramazan Bayramı süresince 4 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman, "Yasaklar kapsamında mezarlık ziyaretleri yapılamayacak. Ancak bizler tüm mezarlıklarımızın her bayram olduğu gibi tertemiz olması için genel bir çalışma yaptık. Mezarlıklarımızda, bayram süresince dualar okuyacak ekipler oluşturuldu" dedi.


3 bin 529 mezarlıkta çalışma yapıldı


Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman, Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanı İzzet Gündoğar ile birlikte Altınordu ilçesindeki mezarlıklarda incelemelerde bulundu. Şişman burada yaptığı açıklamada, "Sayın Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'in talimatlarıyla her bayram öncesi olduğu gibi mezarlıklarda temizlik çalışması yapıyoruz. Ordu il genelinde 3 bin 529 adet mezarlığımız bulunuyor. Bu mezarların 1904 adetini kendi personel ve imkanlarımızla temizledik. Geri kalan mezarlıklarımızı da mahalle muhtarlarımızla yaptığımız işbirliği sayesinde yakıt ve diğer malzemeler desteği vererek temizledik. Bu anlamda muhtar arkadaşlarımıza da teşekkürlerimizi sunuyorum. Birlikte her zaman olduğu gibi el ele vererek, mezarlıklarımızı bayrama hazır hale getirdik. İl genelindeki şehit mezarlarımızda yer alan Türk Bayraklarını da yeniledik" diye konuştu.


Özenli çalışma


Mezarlıkların temizliğine, bakım ve onarımına büyük önem verdiklerini dile getiren Şişman, "Mezarlıklarımızı temizlerken, şehrin park ve bahçelerine nasıl özen gösteriyorsak, mezarlıklarda da aynı şekilde çalışmalar yapıyoruz. Bir ülkenin gelişmişlik seviyesine mezarlıklara verdiği önemle de bakabiliriz. Geçmişte ülkemize hizmet etmiş vefat eden ve mezarlıklarda yatan tüm ölülerimize gerekli saygı ve hürmeti buralarda yaptığımız çalışmalarla gösteriyoruz" şeklinde konuştu.


"Vatandaşların gönülleri rahat olsun"


Arefe ve bayram günü uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle, her şeyin düşünüldüğünü söyleyen Şişman, "Sayın Başkanımızın bu konuda özel talimatı var. Arefe ve bayram günü sokağa çıkma yasağı olduğu için mezarlıklarını ziyaret edemeyen vatandaşlarımızın da gönülleri rahat olsun. Büyükşehir Belediyemizin Mezarlıklar Müdürlüğü kadrosunda görevli imam ve hafızlar, mezarlıklara gidemeyen vatandaşlar için gün boyu Kur'an-ı Kerim okuyacaklar" diye sözlerini tamamladı. - ORDU

Ramazan Bayramı, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 03:09 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ordu'da mezarlıklar duasız kalmayacak - Son Dakika

Son Dakika

Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu Şarkıcı İrem Derici erkek tercihini anlattı: Kaslı, döşü kıllı esmerleri beğeniyorum Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek yapıyorum Doya Doya Moda'nın eski yarışmacısı Yaprak Sultan, kilosu yüzünden eleştirilince tüp mide ameliyatı oldu Hande Erçel, yeni tanıştığı Kerem Bürsin'e övgü yağdırdı: Olağanüstü biri Hakan Hatipoğlu, aşk yaşadıkları düşünülen Evrim ve Mert hakkında konuştu: Birbirlerine olumlu elektrik içindeydiler Survivor ekibi Maltepe'deki karantina yurdundan ayrıldı "Kenan İmirzalıoğlu'nu yetenekli bulmuyorum" diyen Hande Ataizi çark etti: Patavatsızlık ettim Survivor Sercan'dan Fenerbahçe itirafı: İsmim Fenerbahçeli Sercan Görgülü'den geliyor Emrata yeni koleksiyonunu, eşiyle verdiği samimi pozlarla tanıttı "Yeke Yeke" şarkısıyla bilinen Gineli sanatçı Mory Kante 70 yaşında hayatını kaybetti Sevişme sahneleri başlarına iş açtı! Yetişkin film sitelerine düştüler 46'lık modelin karantina çılgınlığı! İç çamaşırlı halde saç boyattı Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımının kampları birleşti! Yunus Emre, odunlarla kendi sınırını çizdi
Bitlis'te 5 gündür koronavirüs vakası tespit edilmedi Bitlis'te 5 gündür koronavirüs vakası tespit edilmedi         
21:38
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu         
21:24
Ağrı'da seçim zamanı camilerde Ağrı'da seçim zamanı camilerde "dombra" çalındığı iddiasına yetkililer yanıt verdi         
21:01
Bodrum'da bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor! 24 saatte 10 bin araç giriş yaptı Bodrum'da bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor! 24 saatte 10 bin araç giriş yaptı         
20:55
Meksika 1. Futbol Ligi koronavirüs nedeniyle iptal edildi Meksika 1. Futbol Ligi koronavirüs nedeniyle iptal edildi         
20:35
TÜİK Başkanı değişti! Yeni atanan isim Muhammed Cahit Şirin oldu TÜİK Başkanı değişti! Yeni atanan isim Muhammed Cahit Şirin oldu         
20:25
Jose Mourinho: Milano'ya dönseydim Inter'den ayrılamazdım, bu yüzden kaçtım Jose Mourinho: Milano'ya dönseydim Inter'den ayrılamazdım, bu yüzden kaçtım         
20:15
Epilepsi hastası adam, üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti Epilepsi hastası adam, üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti         
19:58
MHP ile DEVA Partisi arasında FETÖ tartışması büyüyor! Babacan'ın ekibinden yanıt geldi MHP ile DEVA Partisi arasında FETÖ tartışması büyüyor! Babacan'ın ekibinden yanıt geldi         
19:54
Son Dakika: Türkiye'de 22 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 952 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 952 yeni vaka tespit edildi         
19:52
Yeni Malatyaspor'da 1 futbolcu ve 1 personel koronavirise yakalandı Yeni Malatyaspor'da 1 futbolcu ve 1 personel koronavirise yakalandı         
19:43
İstanbul’un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum İstanbul’un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum         
19:32
Vaka sayısı artan Erzurum'un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız Vaka sayısı artan Erzurum'un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız         
19:15
İngiltere ve İtalya'da son 24 saatin koronavirüs bilançosu açıklandı İngiltere ve İtalya'da son 24 saatin koronavirüs bilançosu açıklandı         
19:12
Mehmet Okur'un eski koçu Utah Jazz efsanesi Jerry Sloan hayatını kaybetti Mehmet Okur'un eski koçu Utah Jazz efsanesi Jerry Sloan hayatını kaybetti         
19:12
Türkiye ve Rusya'dan koronavirüs aşısı için dev adım! Görüşmelere başlandı Türkiye ve Rusya'dan koronavirüs aşısı için dev adım! Görüşmelere başlandı         
19:07
AK Parti, koronavirüs sürecine ilişkin yaptırdığı anketin sonucunu paylaştı AK Parti, koronavirüs sürecine ilişkin yaptırdığı anketin sonucunu paylaştı         
18:59
Devlet Bahçeli'den camiden müzik yayınına çok sert tepki: Namertler bulunup acilen cezalandırılmalıdır Devlet Bahçeli'den camiden müzik yayınına çok sert tepki: Namertler bulunup acilen cezalandırılmalıdır         
18:54
Milli futbolcu Caner Erkin ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor Milli futbolcu Caner Erkin ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor         
18:43
Danimarka ekibi AGF Aarhus, seyircisiz maçlarda sanal tribün uygulaması kullanacak Danimarka ekibi AGF Aarhus, seyircisiz maçlarda sanal tribün uygulaması kullanacak         
18:18
Son dakika: Merkez Bankası swap ihalelerinin limitini yüzde 50'ye çıkardı Son dakika: Merkez Bankası swap ihalelerinin limitini yüzde 50'ye çıkardı         
18:09
Prof. Dr. Önder Ergönül: İstanbul'daki koronavirüs bağışıklık oranı yüzde 15 civarında Prof. Dr. Önder Ergönül: İstanbul'daki koronavirüs bağışıklık oranı yüzde 15 civarında         
18:02
Koronavirüs salgınında ABD'li milyarderlerin serveti 434 milyar dolar arttı Koronavirüs salgınında ABD'li milyarderlerin serveti 434 milyar dolar arttı         
18:02
Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera, Beşiktaş'ın 100. yılındaki gol yeme rekorunu kırmak istiyor Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera, Beşiktaş'ın 100. yılındaki gol yeme rekorunu kırmak istiyor         
17:58
Suriye'de Esed'in kuzeni iş adamı Rami Makhlouf'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi Suriye'de Esed'in kuzeni iş adamı Rami Makhlouf'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi         
17:55
Ticaret Bakanlığı 81 ilde eş zamanlı market ve pazar yeri denetimi başlattı Ticaret Bakanlığı 81 ilde eş zamanlı market ve pazar yeri denetimi başlattı         
17:52
Korkunç katliam! Tartıştığı arkadaşlarını av tüfeğiyle öldürdü Korkunç katliam! Tartıştığı arkadaşlarını av tüfeğiyle öldürdü         
17:49
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile Ramazan Bayramı genelgesi: 22-27 Mayıs tarihlerinde sıkı trafik denetimleri yapılacak İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile Ramazan Bayramı genelgesi: 22-27 Mayıs tarihlerinde sıkı trafik denetimleri yapılacak         
17:43
Satmak istediği otomobilinin arızalarını söyleyen eksperi öldürdü Satmak istediği otomobilinin arızalarını söyleyen eksperi öldürdü         
17:31
Emre Belözoğlu, liglerin başlamamasıyla ilgili telefon görüşmesi yaptığı iddialarına tepki gösterdi: İftiranın parçası Emre Belözoğlu, liglerin başlamamasıyla ilgili telefon görüşmesi yaptığı iddialarına tepki gösterdi: İftiranın parçası         
17:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2020 21:53:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ordu'da mezarlıklar duasız kalmayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]