Ordu'da mezarlıklarda bayram hazırlığı - Son Dakika

Ordu'da mezarlıklarda bayram hazırlığı

Ordu'da, Kurban Bayramı öncesi il genelindeki mezarlıklarda yoğun ve hummalı bir bakım onarım çalışması başlatıldı.

Ordu'da, Kurban Bayramı öncesi il genelindeki mezarlıklarda yoğun ve hummalı bir bakım onarım çalışması başlatıldı.

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Ordu Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesi, mezarlıkların genel temizlik ve bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Kurban Bayramı'nda vatandaşların kabir ziyaretlerini temiz ve düzenli ortamlarda gerçekleştirmesi için 19 ilçedeki mezarlıklarda yoğun bir çalışma olduğunu söyledi.


19 ilçedeki mezarlıklar bakıma alındı


Mezarlıkların bakım ve onarımlarının yıl boyunca aksatılmadan yapıldığını vurgulayan Başkan Güler, "Bayram önceleri de mezarlıklarda genel olarak bir çalışma yürütüyoruz. Bayramlarda en fazla ziyaret edilen yerlerin başında mezarlıklar geliyor. Hemşerilerimizin temiz ve düzenli bir ortamda ziyaretlerini gerçekleştirebilmeleri için çalışmalara hız kazandırdık. Kurban Bayramı öncesi ilçelerimizdeki tüm mezarlıkları bayram ziyaretine hazır hale getireceğiz" dedi.


Şehitlerimize minnettarız


Ordu'da bulunan şehitlik ve şehit mezarlarının bakımlarının düzenli olarak yapıldığını vurgulayan Başkan Güler, "Vatan için can veren yiğitlerimiz için ne yapsak azdır. Şehit mezarlarımıza sadece bayramda değil, yılın 12 ayında büyük bir özen gösteriyoruz. Allah bu vatan için can veren tüm şehitlerimizden ve onları yetiştiren anne baba ve ailelerinden razı olsun. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum" diye konuştu. - ORDU

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 16:25 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ordu'da mezarlıklarda bayram hazırlığı - Son Dakika
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