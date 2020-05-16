Ordu'da mezarlıklarda bayram temizliği yapılıyor - Son Dakika

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde mezarlıklarda bakım ve onarım çalışması başlattı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ekiplerinin, bayramda vatandaşların kabir ziyaretlerini temiz ve düzenli ortamlarda gerçekleştirmesi için faaliyetlerini yoğunlaştırdığı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, 19 ilçedeki mezarlıklar ve şehitliklerde hummalı bir çalışma yürüttüklerini aktardı.

Güler, Ramazan Bayramı'nda şehrin en çok ziyaret edilen yerlerinden birinin mezarlıklar olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın ziyaretlerini temiz ve düzenli bir ortamda yapmaları için çalışmaları hızlandırdık. Ekiplerimiz mezarlıklarda genel temizlik çalışmalarının yanı sıra bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Ramazan Bayramı öncesi ilçelerimizdeki tüm mezarlıkları bayram ziyaretine hazır hale getirecekler. Şehit kabirlerimizin ve şehitliğimizin temizliği düzenli olarak yapılıyor. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum."